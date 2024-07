Andy Murray anuncia desistência do tênis simples nas Olimpíadas de Paris

”Tomei a decisão de me retirar das simples para me concentrar nas duplas com Dan. Nossos treinos têm sido ótimos e estamos jogando bem juntos”, disse o ex-número 1 do mundo.

Bicampeão olímpico - Londres-2012 e Rio-2016 - e prata nas duplas mistas em 2012, Andy Murray tem 37 anos e anunciou, na última terça-feira, 23, que vai se aposentar depois dos Jogos de Paris.