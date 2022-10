Auger-Aliassime tira Alcaraz da final no ATP 500 da Suíça; Thiago Monteiro avança em Paris

Publicidade

O fenômeno Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, perdeu a chance buscar seu sexto título desta temporada ao ser eliminado nas semifinais do ATP 500 da Basileia, na Suíça, neste sábado. O responsável pela eliminação foi o canadense Félix Auger-Aliassime, que superou o espanhol de 19 anos por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Atual nono colocado do ranking e campeão de três torneios neste ano (ATP 500 de Roterdã e ATPs 250 de Florência e Antuérpia), Auger-Aliassime manteve Alcaraz sob pressão com suas rebatidas fortes e seu saque poderoso para alcançar a vaga na final. O título será disputado com dinamarquês Holger Rune, que eliminou o espanhol Roberto Bautista na outra semifinal, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais apertadas de 7/6 (7/1) e 7/6 (8/6).

Carlos Alcaraz durante partida contra Félix Auger-Aliassime, onde saiu derrotado para o canadense e eliminado do ATP 500. Foto: Arnd Wiegmann/Reuters

“Até aqui, tudo tem estado próximo do perfeito”, comentou o canadense sobre a campanha no torneio suíço. “Tenho sacada incrivelmente bem, sem ter sido quebrado uma única vez. Ainda há uma partida pela frente, mas foi uma semana fantástica. Joguei um grande tênis e foi contra o melhor jogador do mundo. É uma vitória incrível, estou muito feliz com o meu nível”, completou.

Monteiro vence em Partis e Medvedev vai à final em Viena

Thiago Monteiro estreou com vitória nas qualificatório do ATP 1000 de Paris ao bater o francês Hugo Grenier por 2 sets a 0. Foto: Jack Guez/AFP

O sábado também teve tenista brasileiro em quadra. Quatro dias após ser eliminado pelo búlgaro Grigor Dimitrov no ATP 500 de Viena, na Áustria, Thiago Monteiro venceu seu primeiro desafio nas qualificatórias do ATP 1000 de Paris. Bateu o francês Hugo Grenier por 2 sets a 0, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/6, e vai enfrentar o também francês Quentin Halys no domingo.

Enquanto isso, nas semifinais de Viena, o número 4 do mundo Daniil Medvedev bateu Dimitrov, o algoz de Monteiro, e foi à final. O russo, campeão apenas do ATP 250 de Los Cabos nesta temporada, buscará o segundo título do ano em duelo com o canadense Denis Shapovalov, que superou o croata Borna Coric por 7/6 (7/4) e 6/0.