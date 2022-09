Bia Haddad avança em duplas no US Open; Thiago Monteiro e Rafael Matos caem

Beatriz Haddad Maia superou rapidamente a queda logo na segunda rodada de simples do US Open ao estrear bem na disputa de duplas, ao lado da cazaque Anna Danilina. Elas avançaram com vitória segura diante da polonesa Magda Linette e a croata Aleksandra Krunic por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), nesta quinta-feira.

O primeiro set foi todo de Bia Haddad e Danilina. Investindo no saque forte e pressionando o serviço, quebraram duas vezes e fecharam em 6/2. A segunda parcial foi um pouco mais complicada com crescimento das europeias, que abriram 5 a 3 e foram para o saque para empatar o jogo.

A dupla da brasileira reagiu ao devolver a quebra e depois empatar por 5 a 5. Sem mais breakpoints aproveitados, a partida foi ao tie-break e elas abriram logo 3 a 0. Veio a igualdade em 3 a 3 e em 4 a 4 quando abriram 5 a 4. Com bola para fora de Linette, Bia Haddad teve o set point no serviço. E a vitória veio com Krunic parando na rede e jogando a raquete no chão, com raiva.

Bia Haddad Maia avança no torneio de duplas ao lado da casaque Anna Danilina. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Um dia após cair em simples, Thiago Monteiro também não se deu bem nas duplas. Ao lado do alemão Daniel Altmaier, foi superado em sets corridos, parciais de 7/6 (7/5) e 6/2 para o croata Ivan Dodig e o americano Austin Krajicek.

Outro brasileiro também não teve motivos para festejar no complexo de Flushing Meadows nesta quinta-feira. Rafael Matos e o espanhol David Vega Hernandez até começaram bem, ganhando o primeiro set diante do francês Fabien Reboul e o equatoriano Diego Hidalgo, por 6/3. As parciais seguintes, porém, foram definidas no tie-break e com vantagem para os oponentes. Reboul e Hidalgo foram melhores e buscaram a virada com 7/6 (7/4) e 7/6 (10/7).

ZEBRA EM SIMPLES

Mais uma cabeça de chave deu adeus no torneio feminino do US Open nesta quinta-feira. Quarta em Nova York, a espanhola Paula Badosa foi eliminada pela croata Petra Martic, com virada por 6/7 (5/7), 6/1 e 6/2. Já a espanhola Garbine Muguruza (9) comprovou o favoritismo com 6/0 e 6/4 sobre a checa Linda Fruhvirtova.

No torneio masculino, o espanhol Carlos Alcaraz, cabeça 3, não tomou conhecimento do argentino Federico Coria, ganhando por 6/2, 6/1 e 7/5, enquanto o russo Andrey Rublev (9) bateu o sul-coreano Kwon Soon-woo por 6/3, 6/0 e 6/4. O britânico Cameron Norrie (7) ganhou do português João Souza por 6/4, 6/4 e 7/6 (7/4).