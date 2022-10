Bia Haddad avança na disputa por duplas em Guadalajara e segue em busca de vaga no WTA Finals

Em busca de uma vaga no Finals, Beatriz Haddad Maia começou o WTA de Guadalajara, o último torneio de nível 1000 desta temporada, com vitória na disputa por duplas. Ao lado da parceira casaque Anna Danilina, superou a chilena Alexa Guarachi e a eslovena Andreja Klepac por 2 sets a 1, com parciais de 6/1/, 3/6 e 10/5, após uma 1h13min de duelo, e avançou às oitavas de final.

As adversárias da próxima fase serão definidas apenas na terça-feira, quando a americana Desirae Krawczyk e a holandesa Demi Schuurs, cabeças 7 do torneio, enfrentam Marta Kostyuk e a checa Tereza Martincova. No mesmo dia, Bia entra em quadra na disputa do simples para enfrentar a checa Katerina Siniakova.

A brasileira começou a semana perdendo duas posições no ranking individual e agora ocupa a 18ª posição. Na corrida pela vaga no WTA Finals, que será disputado a partir de 31 de outubro, está em 16º lugar. A participação no torneio está reservada às tenistas integrantes do top 8, e Bia ainda tem chances matemáticas de se classificar, mas precisa ser campeã em Guadalajara e contar com tropeços de adversárias.

Beatriz Haddad segue na busca por uma vaga no WTA Finals. Foto: Martin Divisek/EFE

As chances de classificação para a competição derradeira da temporada, em Fort Worth, nos Estados Unidos, são maiores para a paulista na disputa por duplas. Isso porque, embora ocupe a 22ª colocação do ranking geral como duplista, está em nono ao lado de Danilina no ranqueamento para o Finals.

O tênis brasileiro teve outro representante em quadra nesta segunda-feira, na Suécia, onde está sendo realizado o ATP 250 de Estocolmo. Thiago Monteiro encarou o dinamarquês Holger Hune e foi eliminado ao ser derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em duelo que durou 1h21min