Bia Haddad constrói imagem positiva, aumenta engajamento nas redes e cativa patrocinadores

O sucesso da tenista Bia Haddad nas quadras já trouxe um efeito fora dela. A brasileira conquistou o público, viu aumentar o engajamento nas redes sociais e tem cativado mais patrocinadores. Ela enfrenta Ons Jabeur, da Tunísia, número 7 do mundo, nesta quarta-feira, às 6h, pelas quartas de final de Roland Garros, com transmissão da ESPN.

Bia Haddad, que já contava com patrocinadores como Joma, Angá e Eqlibri, fez um acordo inédito com o Itaú Personnalité, no fim de dezembro, e outro com a Prudential, no início deste ano. Para Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na ESPM, o número tem tudo para crescer ainda nesta temporada.

“A evolução fantástica da Bia, alcançando feitos históricos para o tênis feminino brasileiro, sem dúvida tem dado a ela uma exposição muito grande na mídia, que quando combinada com seu perfil de atleta e pessoa, se torna um ativo muito atrativo para marcas. A Joma, o Itaú e a Prudential já fazem parte desse grupo e sem dúvida esse número deve crescer”, afirmou.

Segundo Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let!sGoal, empresa que conecta marcas, atletas, clubes e competições, o desempenho em quadra é fundamental para que Bia Haddad possa construir uma imagem positiva capaz de cativar mais empresas.

Bia Haddad faz campanha histórica em Roland Garros Foto: Jean-Francois Badias / AP

“A performance esportiva sempre vai ser preponderante para construção da imagem, para a atração de audiência e patrocinadores. A Bia já tem marcas de peso com ela, como o Itaú Personnalité, que recentemente lançou campanha com Lewis Hamilton. Combinando atributos interessantes que ela já possui e mantendo o alto nível em quadra, ela certamente estará no radar de agências e marcas. E vai ampliar o leque de parceiros comerciais”, disse.

Independentemente do resultado nas quartas de final, Bia já se tornou primeira tenista do país a chegar às quartas de final de um Grand Slam. Ela se iguala a lendária Maria Esther Bueno, única brasileira até hoje a chegar às quartas em Roland Garros, sendo finalista em 1960.

Considerando também os homens, é a primeira vez em 22 anos que um brasileira chega a essa fase em uma disputa de simples em um Grand Slam. O último havia sido Gustavo Kuerten, o Guga, que chegou às quartas de final no US Open e em Roland Garros de 2001. Já entre homens e mulheres, desde 2001 um tenista brasileiro não chegava tão longe em uma disputa de simples em um Grand Slam - Gustavo Kuerten, o Guga, foi às quartas no US Open e em Roland Garros daquele ano.

Não à toa, nas últimas 24 horas, o sucesso da tenista em Roland Garros já pode ser visto nas redes sociais. Antes de chegar às quartas de final, ela contava com 184 mil seguidores no Instagram, e agora, já são 195 mil. A tendência é o número aumentar ainda mais em caso de triunfo contra Ons Jabeur.

“A Bia é uma das principais tenistas brasileiras de todos os tempos e vem alcançando conquistas e feitos maravilhosos, além de possuir uma imagem muito positiva tanto dentro quanto fora da quadra. Não à toa, marcas como o Itaú Personnalité a patrocinam”, afirmou Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports, que está em Paris acompanhando in loco o desempenho da brasileira.

CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, Renê Salviano coloca Bia Haddad como um dos maiores nomes em evidência do esporte nacional. “O que ela tem feito nos últimos tempos tem recolocado o tênis no radar dos brasileiros e o Brasil no radar do tênis mundial novamente. E isso impacta diretamente as marcas que estão se associando a ela. O Itaú Personalité, por exemplo, percebeu de forma assertiva a ascensão de Bia e fechou logo um contrato longo no final do ano passado, tendo a atleta como embaixadora e como um ponto focal de incentivo ao esporte, especialmente para atletas mulheres. As marcas que caminharem com Bia no momento estarão não apenas amplificando a exposição de suas marcas, mas também demonstrando apoio a uma atleta mulher em um momento importante em sua carreira.”