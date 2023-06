Bia Haddad diz que abandonou torneio por precaução para jogar Wimbledon

Horas após deixar a quadra em lágrimas, Bia Haddad Maia tranquilizou os fãs de tênis. A número 1 do Brasil afirmou que tomou a decisão de abandonar a partida válida pelas oitavas de final do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, por precaução, de olho em Wimbledon, que começa na segunda-feira. Ela sente dores na parte de trás do joelho direito há quase três semanas.

“Acordei com a região da lesão um pouco mais chata hoje, o que é normal após o jogo longo de ontem, e sabíamos que seria importante fazer um bom primeiro set para que eu passasse menos tempo em quadra hoje, pensando em Wimbledon. Perdi minhas chances no primeiro set e o segundo começou muito disputado. Sabendo que seria um longo caminho até a vitória e que Wimbledon começa na segunda-feira, optamos como equipe por me retirar”, disse Bia.

Na estreia em Eastbourne, na terça, Bia precisou ficar em quadra por 2h38min para superar a checa Marie Bouzkova, de virada. O desgaste físico pesou sobre uma lesão que ela vinha enfrentando desde o início da curta temporada de grama, no começo do mês. A brasileira já havia desistido do Torneio de Birmingham, na semana passada, pelo mesmo motivo.

Bia Haddad está de olho no Torneio de Wimbledon Foto: Christophe Ena / AP

Nesta quarta, ela foi superada pela croata Petra Martic no primeiro set. E vinha fazendo duelo equilibrado com a rival no segundo set, quando chorou em quadra e decidiu abandonar a partida, antes mesmo de receber atendimento médico.

“É a primeira vez que me retiro de uma partida nesses últimos três anos. Estou chateada, mas temos um planejamento que precisa ser seguido para termos a chance de estar clinicamente e tenisticamente preparados na segunda-feira, que é nossa prioridade”, declarou a brasileira.

Na terça, ela havia revelado que as dores atrás do joelho direito vinham impedido que treinasse com regularidade nas últimas semanas. “Voltei a treinar em quadra com várias limitações apenas na última quinta-feira, e fui jogar os primeiros pontos no sábado. E apenas ontem, segunda-feira, que treinei por duas horas seguidas”, disse a atleta.

A tenista número 1 do Brasil havia previsto que a lesão ainda pode atrapalhar o seu jogo por “alguns meses”. “A lesão está controlada, evoluiu, mas ainda me incomoda, e pode levar meses para sarar completamente. Estamos, como sempre, cuidando intensamente, mas assim é a vida de um atleta de alto rendimento e temos que aprender que muitas vezes jogaremos sem estar 100%.”