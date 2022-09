Bia Haddad é eliminada nas oitavas das duplas e se despede do US Open

A jornada de Beatriz Haddad Maia no último Grand Slam do ano terminou neste domingo. A brasileira e sua parceira cazaque Anna Danilina foram eliminadas nas oitavas de final da disputa por duplas do US Open ao sofrerem uma derrota por 2 sets a 0, em duelo com a australiana Ellen Perez e a americana Nicole Melichar-Martinezm. As duas parciais foram de 6/3. No simples, Bia foi eliminada na última quinta-feira pela canadense Bianca Andreescu.

Em seu melhor momento da carreira, dona da 15ª posição do ranking da WTA no simples e 23ª colocada como duplista, a paulista nunca havia passado da primeira fase do major americano, seja jogando sozinha ou com uma parceira. Nos outros três Grand Slams desta temporada, mostrou competitividade, com destaque para o vice-campeonato de duplas no Aberto da Austrália, também ao lado de Danilina.

A canadense Bianca Andreescu em jogo contra Bia Haddad. Andreescu eliminou a brasileira na última quinta-feira na modalidade simples Foto: Frank Franklin II/AP

No jogo deste domingo, a brasileira e a cazaque tiveram muita dificuldade no primeiro set, tanto que não ficaram em vantagem no placar em nenhum momento e não conseguiram quebrar o serviço das adversárias. Perez e Melichar-Martinez dominaram e tiveram uma quebra que colocou 3/1 no placar, antes de fecharem em 6/3, apesar de terem sofrido um pouco para concluírem os dois últimos games.

Bia e Danilina ficaram à frente pela primeira vez no primeiro game do segundo set, mas tomaram a virada no sétimo, ao levarem a primeira quebra da parcial. Depois disso, perderam todos os games seguintes e viram a derrota ser confirmada em novo serviço quebrado pela dupla rival.

RUDD X BERRETTINI NAS QUARTAS

Na disputa do simples masculino, o US Open teve o primeiro confronto das quartas de final definido. O norueguês Casper Rudd, número 5 do mundo, venceu o francês Corentin Moutet por 3 sets a 1 e garantiu a classificação. O adversário dele será o italiano Matteo Berrettini, 14º colocado do ranking, que eliminou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina em cinco sets, com parciais de 3/6, 7/6 (7/2), 3/6, 4/6 e 6/2.