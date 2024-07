Beatriz Haddad Maia foi eliminada da chave de simples da Olimpíada de Paris-2024 nesta segunda-feira, 29. Maior esperança de medalha para o Brasil no tênis, a número 1 do País foi superada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, 67ª do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, pela segunda rodada.

Em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, a tenista número 22 do ranking de simples ainda disputa a chave de duplas com Luisa Stefani, medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021, ao lado de Laura Pigossi. Bia e Luisa ainda não estrearam nas duplas, contra as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang.

Bia foi eliminada por eslovaca na segunda rodada do tênis simples. Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Demonstrando incômodo com o calor, Bia fez um início de jogo eficiente, mas passou a oscilar nos games seguintes. No sexto, a tenista eslovaca aproveitou a chance e obteve a primeira quebra de saque do confronto. Sem desanimar, a brasileira devolveu a quebra e empatou por 4/4. Mas acabou não sustentando o ritmo. Schmiedlova se impôs novamente em seu saque e fechou o set inicial em 53 minutos. A tenista brasileira não se abateu com o revés no primeiro set. Mais concentrada, ela elevou o nível do seu saque e passou a ser mais agressiva em sua tática. Neste ritmo, quebrou o saque da rival no terceiro game e, na sequência, abriu 3/1. Mais uma vez, porém, ela não sustentou o ritmo e cedeu o empate por 3/3.

A eslovaca, exibindo menos oscilações, voltou a se impor no saque de Bia e abriu vantagem mais uma vez. A brasileira chegou a receber rápido atendimento médico em quadra e voltou para o jogo para tentar devolver a quebra, sem sucesso. Schmiedlova confirmou seu saque e garantiu a vitória, no segundo confronto entre as duas tenistas - a brasileira levou a melhor no primeiro, ainda em 2019.

A queda de Bia marca a despedida do Brasil nas chaves de simples de Paris-2024, tanto no masculino quanto no feminino. Thiago Monteiro, Thiago Wild e Laura Pigossi foram eliminados logo na estreia, no domingo. Bia venceu, na rodada de abertura, a francesa Varvara Gracheva por 2 a 1.