Bia Haddad esboça reação, mas perde para nº 81 do ranking e cai na 2ª rodada do Aberto do Canadá

Algoz em 2022, quando foi vice-campeã, Bia Haddad não conseguiu repetir a exibição de outrora a acabou sendo eliminada do Aberto do Canadá na segunda fase ao perder para a canadense Leylah Fernandez por 2 sets a 1, com parciais por 5/7, 7/5 e 3/6, após quase três horas de partida. A brasileira chegou a evitar um match point no segundo set e lutou até o fim, mas não conseguiu superar a grande atuação de sua rival.

Bia Haddad e Leylah Fernandez se enfrentaram duas vezes no ano passado, com um triunfo para cada tenista. Neste reencontro, a brasileira iniciou forçando as devoluções e foi logo quebrando o serviço da jovem canadense de 20 anos e depois abrindo 2 a 0. Em dupla falta, porém, permitiu o empate. E se perdeu momentaneamente em quadra.

O vento forte parecia atrapalhar os potentes golpes de Bia, que começou a abusar dos erros. Falhando em bolas fáceis, permitiu a virada para 4 a 2. Visivelmente incomodada, chegou a conversar com a árbitra para esfriar o jogo, antes de voltar a quebrar em parcial longa e se recuperar no set. No saque, igualou em 4 a 4, depois 5 a 5. Mas Leilah continuou mais precisa e fechou em 7 a 5 impondo a terceira quebra no serviço da brasileira.

Bia Haddad Maia se despede do Aberto do Canadá ao perder para tenista de 20 anos. Foto: Minas Panagiotakis/ AFP

No segundo set, Bia precisou tirar forças de onde parecia não ter mais para evitar o match point da canadense e continuar viva na partida. A brasileira soltou um desabafo após impedir a vitória de Leilah, empatou o duelo em 5 a 5 e venceu os dois games consecutivos para levar a partida para o terceiro e decisivo set.

Bia foi para o terceiro set com um olhar determinado, mas não teve uma vida fácil diante da canadense, que acertava belas paralelas para surpreender a brasileira. Sem quebra, a partida chegou a estar empatada por 3 a 3, mas a canadense foi ganhando em confiança e fez a torcida aumentar o som a cada ponto conquistado. Quando abriu 4 a 3, Leilah dominou a rival e confirmou a vitória na reta final sem muita dificuldade.

SWIATEK AVANÇA PARA AS OITAVAS

A número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, se garantiu nas oitavas com vitória em sets corridos diante da checa Karolína Pliskova, parciais de 7/6 (8/6) e 6/2. Já Elena Rybakina, terceira do mundo, enfrentou uma verdadeira batalha com a americana Jennifer Brady. Depois de perder o primeiro set no tie-break, ela conseguiu a virada: 6/7 (3/7), 7/6 (7/5) e 6/3. Fechou com um ace.

Em outros jogos válidos em Montreal, a quarta favorita, a americana Jessica Pegula aplicou duplo 6/4 sobre a casaque Yelena Putintseva, enquanto a compatriota Cori Gauff, cabeça de chave 6, passou com tranquilidade sobre a britânica Katie Boulter, com duplo 6/2.

TSITSIPAS DECEPCIONA

Depois de conquistar o Torneio de Los Cabos, no México, domingo, o grego Stefanos Tsitsipas assumiu o quarto lugar do ranking e falou que sua meta era brigar pela liderança da ATP. Mas ele acabou decepcionando em seu primeiro jogo em Toronto, ao cair por 6/4 e 6/3 diante do francês Gael Monfils.

Segundo favorito no Canadá, Daniil Medvedev passou pelo italiano Matteo Arnaldi. O russo fez 6/2 e 7/5. Destaque, ainda, para vitórias de Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz e Taylor Fritz. Já o russo Andrey Rublev acabou eliminado.

MARCELO MELO CAI NAS DUPLAS EM TORONTO

O brasileiro Marcelo Melo e o australiano John Peers tiveram um duelo bastante equilibrado contra Sander Gille e Joran Vilegen, decidido somente no super tie-break, com 2 a 1 para os belgas, parciais de 6/7 (6/8), 6/2 e 7/10, na estreia em Toronto.

“Infelizmente não deu aqui. Hoje tivemos algumas chances de passar na frente no primeiro set, concluir, e isso poderia ter mudado o jogo. Depois, estivemos na frente, de novo, no match tie-break. Acabamos perdendo uma boa oportunidade de avançar”, afirmou, desolado, Marcelo Melo.

A bronca tem razão. A dupla perdeu dois break points no primeiro set e no tie-break desperdiçaram o saque na hora que podiam se aproximar de fechar. Depois de reagirem no segundo e igualarem o jogo, novamente brasileiro e australiano bobearam, desta vez no set desempate. Tinham 7 a 6 e dois serviços para abrir 9 a 6 e não aproveitaram. Os belgas fecharam com quatro pontos seguidos.

“Enfim, é um jogo que realmente machuca um pouco, por ter estado em vantagem e não conseguir administrar. Uma vez eles jogaram bem, a outra poderíamos ter jogado até melhor. Mas, como sempre falo, dupla é muito no limite. Não deu. É seguir treinando para jogar melhor quando estiver na frente nas próximas vezes. Amanhã (quinta) estou indo para Cincinnati”, completou, já prevendo o ATP 1000 que será disputado nos Estados Unidos.