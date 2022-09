Bia Haddad estreia no WTA de Portoroz com vitória sobre algoz de Indian Wells

Beatriz Haddad Maia iniciou com vitória a disputa do WTA 250 de Portoroz, na Eslovênia, nesta segunda-feira. Cabeça de chave número 2 do torneio, a brasileira de 26 anos reencontrou a dinamarquesa Clara Tauson, sua algoz no Masters 1000 de Indian Wells, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3 após mais de 2 horas de partida.

Bia iniciou a segunda-feira com a confirmação de posições perdidas no ranking da WTA. Saiu do 15º lugar, melhor posto de sua carreira, e foi para o 18º. Embora permaneça bem colocada entre as 20 melhores tenistas do mundo, tem a missão de tentar voltar ao top 15, o que pode acontecer caso chegue às semifinais em Portoroz.

Contra a jovem Clara Tauson, que tem 19 anos e ocupa a 59ª colocação do ranking, a paulista teve algumas dificuldades. Em um primeiro set com três quebras de serviço para cada lado, desperdiçou duas vezes a chance de fechar a parcial, mas se garantiu no tie-break, vencendo por 7 a 3.

Bia Haddad estreia com vitória em Portoroz. Foto: Reprodução/Twitter

No segundo set, Bia abriu uma vantagem de 3 games a 0 e não permitiu que a adversária a alcançasse em nenhum momento. A jovem dinamarquesa até deu trabalho e evitou dois match-points em um longo oitavo game. Assim, venceu, diminuiu a diferença para 5 a 3 e forçou o nono game, mas Bia venceu rapidamente para fechar a segunda parcial em 6 a 3.

Serve and volley 😜



Única cabeça de chave acima de Beatriz Haddad Maia, Emma Raducanu também jogou nesta segunda-feira no torneio esloveno e avançou. A britânica de 19 anos vencia o segundo set por 5 a 3, após parcial de 6/2 no primeiro, quando a adversária ucraniana Dayana Yastremska se machucou e precisou abandonar a partida.