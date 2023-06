A tenista brasileira Bia Haddad enfrenta a polonesa Iga Swiatek, número 1 do ranking mundial, nesta quinta-feira, com previsão de início para 11h15 (horário de Brasília), pela semifinal feminina de Roland Garros. Depois de colocar o Brasil entre as quatro melhores de um Grand Slam, algo que não acontecia desde o US Open de 1968, com Maria Esther Bueno, a paulistana de 27 anos vai precisar superar a atual campeã para levar o País a uma decisão inédita. Quem passar, decide o troféu contra a vencedora do duelo entre Karolina Muchova, da República Checa, e Aryna Sabalenka, de Belarus.

Bia Haddad se classificou para a semifinal nesta quarta-feira, depois de derrotar a tunisiana Ons Jabeur, sétima do mundo, por 2 sets a 1, com com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/1. Foi a terceira virada consecutiva da brasileira em Roland Garros, repetindo a remontada nas partidas contra a espanhola Sara Sorrimes Tormo e a russa Ekaterina Alexandrova. Ela nunca havia passado da segunda fase de uma Grand Slam na carreira.

“Tinha alguns fantasminhas. Mas consegui sacar melhor, consegui fazer boas paralelas, mudar a direção (da bola). Passei por todas as experiências (na competição), jogo que fui bem, não tão bem, que briguei, que salvei matchs decisivos. Vamos continuar, ver até onde vai”, disse a brasileira, em entrevista à ESPN.

Bia Haddad entra como azarão na semifinal de Roland Garros Foto: Thibault Camus / AP

Será a segunda vez que Bia Haddad e Swiatek se enfrentam. A brasileira derrotou a polonesa por 2 sets a 1 no WTA 1000 de Toronto do ano passado, em quadra rápida. Contudo, é justamente no saibro, piso tradicional de Roland Garros, onde a adversária de Bia mais se destaca. Há mais de um ano no topo do ranking, a tenista de 22 anos já eliminou Cristina Bucsa, Claire Liu, Wang Xinyu, Lesia Tsurenko e Coco Gauff no caminho até a semifinal em Paris, e vem de 12 vitórias seguidas no Grand Slam francês. Bia, porém, se mostrou confiante.

“Vou me preparar da mesma forma que me preparo para todos os jogos. Hoje vou cuidar bastante do meu corpo, fazer fisioterapia, jogamos com ela ano passado, vamos estudar a parte tática, temos uma ideia. Me vejo bem, me vejo preparada. Algo que me vejo bem é que passei por todos os tipos de situações que me deixam preparadas para ir para a semi”, disse a brasileira.

Swiatek tem dois títulos em Roland Garros (2020 e 2022); em 2021, chegou à final do torneio de duplas da competição. De todas as partidas de simples que disputou em sua carreira, venceu 241 – um aproveitamento de 79,8%. Bia Haddad Maia já se garantiu no 11º lugar do ranking da WTA. A tenista brasileira pode ser Top 10 caso a checa Karolina Muchova não seja campeã em Roland Garros. No masculino, Gustavo Kuerten, é tricampeão do torneio francês e chegou à final pela última vez em 2001.

Bia Haddad x Iga Swiatek: onde assistir e horário

LOCAL: Paris

DATA: 8 de junho de 2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 11h15 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV 3

ESPN 2.

TRAJETÓRIA EM ROLAND GARROS

BIA HADDAD

Primeira rodada: Bia Haddad 2 x 0 Tatjana Maria (ALE) - 6/0 e 6/1

Bia Haddad 2 x 0 Tatjana Maria (ALE) - 6/0 e 6/1 Segunda rodada : Diana Shnaider (RUS) 1 x 2 Bia Haddad - 6/2, 5/7 e 6/4

: Diana Shnaider (RUS) 1 x 2 Bia Haddad - 6/2, 5/7 e 6/4 Terceira rodada: Ekaterina Aleksandrova (RUS) 1 x 2 Bia Haddad - 5/7, 6/4 e 7/5

Ekaterina Aleksandrova (RUS) 1 x 2 Bia Haddad - 5/7, 6/4 e 7/5 Oitavas de final: Sara Sorribes Tormo (ESP) 1 x 2 Bia Haddad - 6/7, 6/3 e 7/5.

Sara Sorribes Tormo (ESP) 1 x 2 Bia Haddad - 6/7, 6/3 e 7/5. Quartas de final: Ons Jabeur (TUN) 1 x 2 Bia Haddad - 3/6, 7/6 (7/5) e 6/1.

IGA SWIATEK