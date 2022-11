Bia Haddad lamenta morte do tio Rolando Boldrin e lembra troféus dedicados a ele

Publicidade

Bia Haddad, principal nome do tênis brasileiro, usou as redes sociais para homenagear seu tio, o cantor, apresentador e ator Rolando Boldrin, que morreu na última quarta-feira, após dois meses internado no Hospital Albert Einstein. Em publicação no Instagram, a tenista número 15 do mundo exaltou a contribuição de Rolando para a cultura do País e lembrou os troféus que dedicou a ele neste ano.

“Seria difícil decidir se caberia um texto, uma letra de música, um ‘causo’, ou uma poesia nesse momento. Tudo o que você fez foi um show: atuar, cantar, declamar poesias e textos como ninguém, contar seus “causos”, improvisar e por aí vai; Mas nada iguala as suas qualidades como ser humano: seu carisma, o seu sorriso e a sua luz por onde andava. Você tinha esse poder contagiante”, escreveu a tenista.

Bia Haddad está na semifinal do WTA de Guadalajara.

“Na última vez que te vi, combinamos duas coisas: que te traria um troféu e que tocaríamos uma música juntos. Sei que faz parte do processo da vida e estamos aqui de passagem. Mas gostaria de agradecer por tudo o que você fez pela nossa cultura, pela arte e principalmente por cuidar tão bem da sua família. Tive sorte em poder compartilhar alguns momentos com você e aprender”, completou.

Junto ao texto, Bia publicou uma foto na qual aparece ao lado de Boldrin, que segura o troféu do vice-campeonato da sobrinha na competição por duplas do Aberto da Austrália, disputado em fevereiro. No final de outubro, quando o tio já estava internado, dedicou a ele outra taça de vice-campeã, dessa vez nas duplas do WTA 1000 de Guadalajara, no México. Ao lado da parceira cazaque Anna Danilina, a paulista perdeu a final mexicana para a compatriota Luísa Stefani e a australiana Stormie Sanders.

Durante o pronunciamento em quadra após a partida, emocionou-se ao falar sobre o estado de saúde de Boldrin. “Quero dedicar este troféu a uma pessoa da minha família”, disse, em lágrimas. “Seria injusto de minha parte dizer que estou triste, pois a vida é linda e temos que desfrutar dos bons momentos. Então, gostaria de dedicar esse título, mesmo não sendo um troféu de campeão, a Rolando, que é meu tio e está passando por um momento duro”.

Rolando Boldrin comandou, por mais de 15 anos, o programa Sr. Brasil, da TV Cultura. Traçou uma trajetória como ator de novelas, iniciada na década de 1950, antes de chegar ao cinema e participar de longas como Doramundo (1978), O Tronco (1999) e O Filme da Minha Vida (2017). Tornou-se, ao longo do tempo, um dos nomes mais respeitados quando o assunto é cultura popular. Dono de uma memória invejável, o também compositor é nome fundamental no resgate e na valorização da música caipira de raiz.