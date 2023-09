Bia Haddad no US Open: onde assistir e horário da partida pela segunda rodada do Grand Slam

Bia Haddad entra em quadra nesta quarta-feira, dia 30, pela segunda rodada do US Open, o último Grand Slam da temporada do tênis. Na partida, a brasileira terá pela frente Taylor Townsend, dos Estados Unidos. A americana é a atual número 132 do ranking mundial de simples. Em caso de vitória, Bia chegará na terceira rodada do torneio pela primeira vez na carreira. A última vez que uma tenista do Brasil jogou a terceira rodada da chave principal de simples do US Open foi com Maria Esther Bueno, em 1976.

Na estreia da edição deste ano, em mais um duelo de três sets, a tenista número 1 do Brasil e 19 do mundo derrubou a local Sloane Stephens, campeã de 2017 e ex-número três da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em uma batalha de quase três horas de duração. Com a vitória, Bia iguala sua melhor campanha no Grand Slam americano, alcançada no ano passado.

Beatriz Haddad Maia quer avançar para a terceira rodada do US Open pela primeira vez na carreira Foto: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

ONDE ASSISTIR

ESPN 2 (TV por assinatura)

Star + (Streaming)

SporTV 3 (TV por assinatura)

HORÁRIO DO JOGO

A partida abre o dia de jogos do US Open às 12h, pelo horário de Brasília.