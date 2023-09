Bia Haddad no US Open: onde assistir e horário das quartas de final de duplas feminina

Bia Haddad entra na quadra do US Open nesta quarta-feira pelas quartas de final do torneio de duplas femininas. Ao lado da belarussa Viktoriya Azarenka, que compete neste ano sem defender seu país por causa da punição da WTA pelo conflito na Ucrânia, a dupla encara Laura Siegemund e Vera Zvonareva, campeãs em 2020.

A partida tem início previsto para as 12h (horário de Brasília) e tem transmissão da ESPN 2 e SporTV 3. Bia Haddad tenta chegar às semifinais do US Open e, caso vença, encarará a compatriota Luísa Stefani, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Bia Haddad tenta chegar às semifinais do torneio de duplas do US Open. Foto: Mike Stobe/Getty Images via AFP

Bia Haddad busca o título das duplas femininas após ser eliminada precocemente no torneio de simples do US Open. Na última semana, foi superada pela americana Taylor Townsend, por 2 sets a 0, e se despediu da competição.

Nesta temporada, Bia chegou ao top 10 do ranking de duplas e simples da WTA. No último ano, caiu na terceira rodada do US Open. O desempenho com Azarenka em 2023 já o melhor de sua carreira no Aberto dos Estados Unidos. A brasileira coleciona outros resultados expressivos, como uma final das duplas em 2022 no Roland Garros.

