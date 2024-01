Bia Haddad perde nas oitavas e é eliminada na chave de duplas no Aberto da Austrália

Beatriz Haddad Maia se despediu do Aberto da Austrália na noite deste domingo. A principal tenista do Brasil foi derrotada na chave de duplas do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne. Ela e a americana Taylor Townsend foram superadas pela espanhola Cristina Bucsa e pela russa Alexandra Panova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h07min.

PUBLICIDADE Pelas oitavas de final, Bia e Taylor eram as favoritas no confronto por formarem a dupla cabeça de chave número oito do torneio. No entanto, não conseguiram se impor em quadra desde o início da partida. Brasileira e americana vinham de título no Torneio de Adelaide, também na Austrália, na semana anterior ao Grand Slam. Elas acumulavam seis vitórias consecutivas, sendo uma delas por W.O. A brasileira já havia sido derrotada na chave de simples, sua prioridade. Ela foi eliminada na terceira rodada, na sexta-feira, pela jovem russa Maria Timofeeva, de 20 anos. Naquela partida, Bia também era a favorita, por ser a 10ª cabeça de chave.

A brasileira Bia Haddad caiu na chave de duplas e deu adeus ao Aberto da Austrália. Foto: MAST IRHAM/ EFE

Neste domingo, Bucsa e Panova controlaram a partida com certa facilidade no primeiro set. Elas faturaram a primeira quebra de saque do jogo e abriram 3/1 no placar. Bia e Taylor não conseguiram reagir e acabaram cedendo mais um game de serviço à dupla adversária, que fechou o set por 6/2.

A segunda parcial foi mais equilibrada, com Bia e Taylor jogando bem melhor em comparação ao set inicial. Os games se tornaram mais acirrados e o desequilíbrio veio apenas no sétimo, quando a espanhola e a russa obtiveram a única quebra de serviço na parcial. A dupla da brasileira não conseguiu reagir prontamente e as rivais selaram a partida na sequência.

Nas quartas de final, Bucsa e Panova vão enfrentar uma dupla mais complicada, formada pela canadense Gabriela Dabrowski e pela neozelandesa Erin Routliffe. Elas formam a parceria cabeça de chave número quatro no Aberto da Austrália e são as atuais campeãs do US Open.