Bia Haddad sobe no ranking e volta ao Top 20 antes do WTA Elite Trophy; Wild perde uma posição; Veja

Apesar da irregularidade exibida nesta reta final da temporada, Bia Haddad Maia subiu duas posições no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira, e voltou ao Top 20. A tenista número 1 do Brasil agora figura no 19º posto. No masculino, Thiago Wild perdeu uma colocação e aparece em 78º.

Bia Haddad vem de derrota na estreia no Torneio de Nanchang, na China. Desde o US Open, ele conquistou três vitórias em sete jogos por diferentes competições. Neste intervalo, precisou se afastar do circuito por quase um mês por causa de lesões nas duas mãos, causadas por acidente no hotel oficial do WTA 1000 de Guadalajara, no México.

A subida obtida nesta segunda entre as melhores do mundo tem maior relação com a queda de rivais de peso, como a francesa Caroline Garcia (20ª), que despencou dez posições no ranking, e a belarussa Victoria Azarenka (22ª), que caiu duas colocações.

Bia Haddad retorna ao top 20 da WTA, apesar de desempenho irregular. Foto: Andres Martinez Casares/EFE

Com o status de Top 20, Bia disputará nesta semana o WTA Elite Trophy, torneio que é algo como a segunda divisão do WTA Finals (competição que reúne as oito melhores da temporada). O WTA Elite Trophy reúne as mais bem classificadas do ranking que não puderam entrar no Finals.

A competição não era disputada desde 2019. Neste ano, será realizada na cidade chinesa de Zhuhai. O torneio, que começa nesta terça-feira, divide 12 tenistas em quatro grupos de três atletas. Na primeira fase, Bia vai enfrentar a americana Madison Keys e Caroline Garcia. A vencedora de cada chave avançará à semifinal.

MASCULINO

Na lista da ATP, Wild perdeu uma posição, mas deu sorte. Após ser eliminado na última rodada do qualifying do Torneio de Basileia, na Suíça, o brasileiro entrou na chave principal como “lucky loser”. Ele vai enfrentar agora o holandês Tallon Griekspoor.

Thiago Monteiro, por sua vez, ganhou sete colocações ao alcançar a semifinal do Challenger de Santa Fé, na Argentina, na semana passada. Agora ele ocupa o 119º posto do ranking, reaproximando-se do Top 100.

Confira o Top 10 do ranking feminino

1.º - Aryna Sabalenka (BEL), com 8.425 pontos

2.º - Iga Swiatek (POL), 7.795

3.º - Coco Gauff (EUA), 5.955

4.º - Elena Rybakina (CAS), 5.865

5.º - Jessica Pegula (EUA), 4.895

6.º - Marketa Vondrousova (RCH), 3.839

7.º - Ons Jabeur (TUN), 3.695

8.º - Karolina Muchova (RCH), 3.663

9.º - Maria Sakkari (GRE), 3.245

10.º - Barbora Krejcikova (RCH), 2.775





Confira a lista dos 10 melhores da lista da ATP

1.º - Novak Djokovic (SER), 11.045 pontos

2.º - Carlos Alcaraz (ESP), 8.805

3.º - Daniil Medvedev (RUS), 7.355

4.º - Jannik Sinner (ITA), 5.000

5.º - Andrey Rublev (RUS), 4.765

6.º - Holger Rune (DIN), 4.400

7.º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.300

8.º - Casper Ruud (NOR), 3.705

9.º - Taylor Fritz (EUA), 3.500

10.º - Alexander Zverev (ALE), 3.460