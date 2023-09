Bia Haddad, tenista número 1 do Brasil, sobe duas posições no ranking da WTA; veja top 10

Beatriz Haddad Maia subiu duas posições no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira, dia 18, e recuperou terreno no Top 20. A tenista número 1 do Brasil agora figura no 18º lugar, de olho no Top 15. Na lista anterior, ela aparecia no 20º posto e, nesta semana, terá a chance de galgar novas posições. Bia vai jogar o WTA 1000 de Guadalajara, no México. Como a competição distribui 1000 pontos à campeã, a brasileira poderá somar boa pontuação se avançar no torneio, como fez em San Diego, nos Estados Unidos, semana passada, quando foi até as quartas de final.

A tenista do Brasil vai estrear em Guadalajara na noite desta segunda-feira por volta de 21 horas (horário de Brasília), contra a americana Danielle Collins, atual 34ª colocada. Collins já foi número 7 do mundo e vice-campeã do Aberto da Austrália em 2022.

Bia Haddad sobe para 18ª no ranking e tem a chance de entrar no TOP 15 da WTA Foto: Tiago Queiroz / Estadão

O Top 10 do ranking feminino contou com duas mudanças. A americana Jessica Pegula ganhou um posto e aparece agora no quarto lugar, atrás da líder Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff, campeã do US Open. A outra alteração foi protagonizada pela checa Barbora Krejcikova, algoz de Bia e campeã em San Diego. A tenista da República Checa conquistou três posições e entrou no Top 10. Ela já foi a número dois do mundo, no início do ano passado.

MASCULINO

A lista da ATP praticamente não sofreu alterações. Isso porque o circuito masculino contou somente com as disputas da Copa Davis, tanto na elite quanto nas divisões inferiores. Assim, não houve mudanças no Top 10, liderado pelo sérvio Novak Djokovic, também campeão do US Open. O melhor brasileiro no ranking da ATP é Thiago Wild, no 76º lugar.

Confira a lista das 10 melhores do ranking feminino

1ª - Aryna Sabalenka (BLR), 9.266 pontos

2ª - Iga Swiatek (POL), 8.195

3ª - Coco Gauff (EUA), 6.165

4ª - Jessica Pegula (EUA), 5.755

5ª - Elena Rybakina (CAS), 5.665

6ª - Marketa Vondrousova (RCH), 3.830

7ª - Ons Jabeur (TUN), 3.771

8ª - Karolina Muchova (RCH), 3.765

9ª - Maria Sakkari (GRE), 3.560

10ª - Barbora Krejcikova (RCH), 3.220

Confira os 10 primeiros colocados do ranking da ATP

1º - Novak Djokovic (SER), 11.795 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 8.535

3º - Daniil Medvedev (RUS), 7.280

4º - Holger Rune (DIN), 4.710

5º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.615

6º - Andrey Rublev (RUS), 4.515

7º - Jannik Sinner (ITA), 4.465

8º - Taylor Fritz (EUA), 3.955

9º - Casper Ruud (NOR), 3.560

10º - Alexander Zverev (ALE), 3.030