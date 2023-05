Bia Haddad salta dez posições no ranking e se torna 7ª tenista do Brasil a entrar no Top 10 mundial

Se o domingo foi especial para Beatriz Haddad Maia, a segunda-feira também trouxe alegrias para a atleta. A brasileira se tornou a sétima tenista do País a entrar no Top 10 do ranking mundial. Ela obteve o feito na lista de duplas da WTA, na atualização desta segunda, um dia após conquistar o título do WTA 1000 de Madri, na Espanha.

Bia deu um salto de dez posições no ranking, alcançando o décimo posto da relação entre todas as tenistas do mundo. Antes dela, somente Luisa Stefani havia entrado na seleta lista, em 2021 — ela está em 23º atualmente, subindo duas colocações em relação à atualização anterior. Lenda do tênis nacional, Marias Esther Bueno esteve entre as melhores do mundo antes da criação formal do ranking.

No masculino, também estiveram entre os dez melhores do mundo os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares, os paulistas Cássio Mota e Carlos Kirmayr — todos em duplas — e o catarinense Gustavo Kuerten, único que brilhou no ranking de simples, inclusive alcançado o posto de número 1 do mundo.

Bia Haddad, à direita, e Victoria Azarenka, à esquerda, conquistaram o torneio de duplas no WTA 1000 de Madri neste domingo. Foto: Sergio Pérez/EFE

O QUE MUDA PARA BIA

Aos poucos, a tenista ganha seu espaço no circuito. Seria mais forte se ela tivesse entrado no Top 10 de simples. O Top-10 de duplas é legal, mas tem menos prestígio. Na prática, para a brasileira vai facilitar na hora de buscar as melhores parceiras para jogar os torneios. A tendência é que Bia seja buscada também e não precise mais ir atrás de companheiras. Além disso, ela deve ficar em posições mais interessantes nas chaves de duplas. Será cabeça de chave dos principais torneios também. Sendo cabeça de chave, ela escapa de rivais de maior peso nas primeiras rodadas. Em alguns torneios, vai pular o primeiro jogo até e estreará direto na segunda rodada.

Na lista de simples, Bia perdeu um posto e agora figura em 15º. No entanto, poderá recuperar terreno no WTA 1000 de Roma, a ser disputado nesta semana, na Itália. “Daqui algumas horinhas, já tenho o voo para a Itália, essa é a vida de tenista. Amanhã (segunda-feira) começa tudo de novo e agora é trabalhar duro”, disse Bia, no domingo.

No Top 10 de simples, a lista segue sendo liderada pela polonesa Iga Swiatek, apesar da derrota na final em Madri, no fim de semana. A belarussa Aryna Sabalenka, campeã da competição espanhola, continua no segundo posto. A francesa Caroline Garcia, a americana Coco Gauff e a casaque Elena Rybakina ganharam uma posição cada, enquanto a tunisiana Ons Jabeur está em queda na lista. Ela perdeu três colocações e aparece em 7º. A grega Maria Sakkari subiu um lugar enquanto a russa Daria Kasatkina perdeu um posto.

MASCULINO

A liderança vai mudar novamente na próxima atualização, ao fim do Masters 1000 de Roma, no dia 22. O espanhol Carlos Alcaraz só precisa entrar em quadra na capital italiana para confirmar o retorno à ponta porque está apenas cinco pontos atrás de Novak Djokovic. O sérvio defende o título do ano passado e, portanto, não somará pontos no ranking. E Alcaraz não jogou em 2022. Logo, só de jogar a primeira partida já terá pontuação.

O Top 10 sofreu ligeiras modificações nesta segunda-feira. O americano Taylor Fritz subiu uma posição, para o 9º posto, enquanto o canadense Felix Auger-Aliassime perdeu uma colocação e agora figura em 10º.

O brasileiro mais bem ranqueado é Thiago Monteiro, que perdeu uma posição e está perto de deixar o Top 100. Ele aparece em 98º. Distantes, Felipe Meligeni Alves e Thiago Wild vêm na sequência, em 175º e 188º, respectivamente.

Confira abaixo o Top 10 masculino

Novak Djokovic (SER), 6.775 pontos Carlos Alcaraz (ESP), 6.770 Daniil Medvedev (RUS), 5.330 Casper Ruud (NOR), 5.165 Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.015 Andrey Rublev (RUS), 4.190 Holger Rune (DIN), 3.865 Jannik Sinner (ITA), 3.525 Taylor Fritz (EUA), 3.380 Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.235

As 10 melhores tenistas da WTA