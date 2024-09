Bia Haddad vence irmãs russas em rodada dupla e enfrenta 13ª do mundo na final do WTA 500 de Seul

Bia Haddad passou por duas irmãs russas em uma rodada dupla de 3h05 neste sábado (21) para alcançar a final do WTA 500 de Seul, na qual vai enfrentar a cabeça de chave número um do torneio e 13ª do mundo no tênis, a também russa Daria Kasatkina. A decisão do torneio sul-coreano acontece na madrugada deste domingo (22), cuja programação começa à 1h30, com a decisão de duplas.

Kasatkina chega menos desgastada do que a brasileira para o confronto. Ela precisou de 1h17 para vencer Diana Shnaider, com parciais de 6/3 e 6/4 nas quartas de final e jogou só 32 minutos e um set na semifinal. Ela vencia Emma Raducanu por 6/1 quando a rival se retirou de quadra devido a uma lesão no pé.

Bia Haddad bateu as russas Polina Kudermetova e Veronika Kudermetova para avançar à final do WTA 500 de Seul. Foto: Jung Yeon-je/AFP

PUBLICIDADE Após toda a programação de sexta-feira ser cancelada por causa das chuvas, Bia Haddad, a melhor tenista do País no ranking mundial (17ª), entrou em quadra pela primeira vez na madrugada de sábado para enfrentar Polina Kudermetova, a 163ª do mundo. A brasileira não teve dificuldades contra a rival de 21 anos, que entrou na chave como “perdedora sortuda” (jogadora com melhor ranking a perder na última rodada do qualificatório e que é beneficiada por uma desistência de última hora) e fechou em 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h18 de jogo.

Leia também Bia Haddad escala ranking da WTA após sua melhor campanha no US Open; confira

Depois, Bia Haddad enfrentou Veronika Kudermetova, irmã mais velha de Polina e 25ª do ranking, em um confronto entre ex-top 10 do mundo (a russa chegou a ser vice-líder em junho de 2022, enquanto Bia foi a 10ª). O jogo foi mais equilibrado do que o anterior, mas Bia também não cedeu sets e marcou duplo 6/4 em 1h47 de partida.

Brasileira enfrentará a também russa Daria Kasatkina, que já foi a 2ª melhor tenista do mundo no ranking mundial. Foto: Jung Yeon-je/AFP

“Estou feliz e satisfeita com o meu dia”, afirmou a brasileira, que busca seu primeiro título em 2024. “As condições não estavam fáceis, mas sinto que consegui jogar os pontos importantes de uma forma muito inteligente e, ao mesmo tempo, fui agressiva e devolvi bem o saque”, completou a vice-campeã do torneio em 2017.

No entanto, Bia Haddad viu pontos a serem corrigidos no começo do dia. “Não comecei como gostaria no primeiro jogo. Saquei um pouco abaixo, mas tive uma mentalidade muito competidora e consegui me dar uma oportunidade de trabalhar melhor na semi, onde fiz um jogo com um tênis de alto nível”, afirmou.

Publicidade

O retrospecto recente da brasileira contra Kasatkina está equilibrado. Ela venceu os dois primeiros jogos entre as duas em 2023, mas perdeu no início de 2024 em Abu Dhabi. Antes de saber quem seria sua rival na decisão, Bia disse que precisaria manter a mentalidade agressiva. “Passei por condições bem diferentes ao longo da semana, então me sinto mais forte e preparada para a final”, ressaltou.