Bia Haddad fatura quantia milionária com títulos no WTA Elite Trophy; confira o valor

Não é de hoje que Bia Haddad tem sido um dos principais do tênis brasileiro na atualidade. Ela fez por merecer. Além de subir boas posições no ranking ao faturar o WTA Elite Trophy neste domingo, no individual e nas duplas, a tenista paulista também recebeu valores interessantes como premiação.

Bia vai trazer para o Brasil cerca de US$ 632,5 mil (aproximadamente R$ 3,1 milhões) com a conquista dos dois troféus na China neste fim de semana. Na categoria simples (em que ganhou US$ 605 mil), a brasileira despachou a anfitriã Qinwen Zheng por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (13/11) e 7/6 (7/4), em quase 3 horas de confronto. Nas duplas (em que ganhou os outros US$ 27,5 mil), ao lado da russa Veronika Kudermetova, superou a japonesa Miyu Kato e a indonésia Aldila Sutjiadi por 2 sets a 0, com dupla parcial de 6/3

“Estou feliz com a semana, especialmente com a minha mentalidade. Nessa semana eu consegui virar uma chave interna, foi muito especial poder me dar mais uma chance. Quando vim pra China, quatro semanas atrás, eu ainda estava com pontos na mão e mentalmente não é fácil jogar com pontos. Eu também não estava treinando como gostaria, mas isso nunca foi uma desculpa”, disse a tenista, que ainda estava se recuperando de um acidente sofrido na mão no começo da gira asiática.

Aos 27, Bia Haddad já é considerada um fenômeno. Só nesta temporada, já faturou US$ 2,061,321, segundo dados oficiais da WTA. Isso dá aproximadamente R$ 10,25 milhões. Para efeitos de comparação, em sua carreira, são US$ 4,5 milhões, cerca de R$ 22,39 milhões.

Bia Haddad já faturou mais de R$ 10 milhões nesta temporada - merecidamente. Foto: AFP

Os rendimentos do torneio chinês somados superam o que Bia ganhou em Roland Garros. No Grand Slam francês, ela chegou até a semifinal e embolsou US$ 630 mil por isso (cerca de RS$ 3 milhões).

“Sempre tentei o meu melhor na condição que a gente tinha e estou muito feliz que trabalhei duro e me perdoei nos momentos em que não tive sucesso, como foram as últimas semanas. Eu e minha equipe merecemos esse título. Agora vou tentar levar essa mentalidade e energia dessa semana para cuidar do corpo e me preparar para 2024 da melhor forma, com o objetivo de terminar o ano saudável e chegar no top 10″, finalizou.

Além dos valores, a conquista deste final de semana significa muito para Bia. Ela subiu de 19ª para 11ª no ranking da WTA, apenas um degrau abaixo da sua melhor colocação na história. O troféu na categoria individual foi o mais importante de sua carreira. Este é o maior título de simples do tênis brasileiro desde a conquista de Gustavo Kuerten no Masters Series de Cincinnati, em 2001. Com 700 pontos, Bia Haddad também está matematicamente classificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.