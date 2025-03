Bia Haddad x Sonay Kartal no WTA 1000 Indian Wells: onde assistir ao vivo e horário

Beatriz Haddad Maia entra em quadra neste sábado, 8, para enfrentar a britânica Sonay Kartal pela segunda rodada do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. A rival da brasileira tem 23 anos e número 83 do ranking.

Melhor brasileira do ranking, na 17ª colocação, Bia Haddad é uma das cabeças de chave do torneio, e por isso estreia na segunda fase do torneio. Este será o primeiro confronto entre as tenistas no circuito. A partida acontece na quadra 7, logo após Lucia Bronzetti x Magdalena Frech.

Bia Haddad estreia em Indian Wells neste sábado. Foto: Reprodução/@biahaddadmaia via Instagram

Bia Haddad busca se recuperar após início ruim na temporada 2025. Ela venceu apenas dois de nove jogos na temporada e vem de quatro derrotas consecutivas, incluindo as estreias em Doha, Dubai e Mérida. Se derrotar Kartal, que entrou na chave como lucky loser, a brasileira enfrenta a vencedora do confronto entre as russas Ekaterina Alexandrova e Polina Eduardowna Kudermetowa. O último título da paulista de 28 anos foi conquistado em setembro de 2024, quando ela faturou o WTA de Seul contra Daria Kasatkina.

TUDO SOBRE BIA HADDA X SONAY KARTAL NO WTA 1000 DE INDIAN WELLS

Data : 08/03/2025 (sábado).

: 08/03/2025 (sábado). Horário : Não antes das 17h50 (de Brasília).

: Não antes das 17h50 (de Brasília). Local: Indian Wells, Estados Unidos.

ONDE ASSISTIR BIA HADDA X SONAY KARTAL AO VIVO