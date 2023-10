Bia Haddad derruba francesa, avança à semifinal do WTA Elite Trophy e pode se aproximar do Top 10

Beatriz Haddad Maia fez mais uma boa apresentação no WTA Elite Trophy, na China. Nesta sexta-feira, ela derrubou a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), em 1h37min de confronto, e avançou à semifinal da disputa de simples, na cidade de Zhuhai. Trata-se da quarta vitória da brasileira na competição. Ela agora soma duas vitórias em simples e duas em duplas. Curiosamente, Bia não perdeu um set sequer na competição chinesa até agora. Sua temporada vinha sendo marcada por partidas complicadas, quase sempre disputadas em três sets.

A vitória sobre a atual 20ª do mundo, ex-número quatro do ranking, assegurou a brasileira na semifinal de simples - já estava garantida na final de duplas. Sua próxima adversária ainda não foi apontada porque a organização espera a definição de todas as classificadas na fase de grupos para estabelecer os confrontos das semifinais com base nos rankings.

Bia Haddad Maia chega à semifinal em torneio na China: tenista está entre as 20 melhores do mundo Foto: Foto: Dylan Martinez/Reuters

Com duas vitórias em dois jogos, Bia confirmou o primeiro lugar em seu grupo. A competição chinesa conta com formato diferente, dividindo 12 tenistas em quatro grupos de três atletas cada. Somente a vencedora de cada grupo avança à semifinal. Outra classificada é a russa Daria Kasatkina.

O que é o WTA Elite Trophy?

O WTA Elite Trophy é uma espécie de segunda divisão do WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Assim, o Elite Trophy congrega as 12 melhores do ano que não conseguiram entrar no Finals. Se Bia continuar se destacando na competição chinesa, poderá sonhar novamente com o Top 10 no fim da temporada.

Com os resultados obtidos no torneio até agora, a tenista brasileira assegurou ao menos uma posição no ranking da WTA. Ela é a atual 19ª do mundo. Mas já é certo que terminará dentro do Top 20 pela segunda temporada seguida.