Ativista Billie Jean King apoia negociações com a Arábia Saudita sobre eventos de tênis feminino

THE NEW YORK TIMES - Billie Jean King, a principal arquiteta do tênis profissional feminino e amplamente considerada a primeira atleta ativista, disse na sexta-feira que apoia as negociações entre o tour feminino e a Arábia Saudita sobre a realização de competições no reino, apesar de seu péssimo histórico de direitos humanos.

“Acredito muito no engajamento – não acho que você vá mudar nada a menos que se engaje”, disse King na sexta-feira em um evento comemorativo do 50º aniversário da fundação da WTA, a associação de tênis profissional feminino. “Acho que eu provavelmente iria lá para conversar com eles”.

Após os comentários de King, Steve Simon, executivo-chefe da WTA Tour, disse que o tênis feminino estava avaliando seriamente parcerias com a Arábia Saudita. Ele sugeriu que realizar eventos seria uma forma de apoiar o “progresso” das mulheres em um momento em que o país tenta se tornar um destino para grandes esportes.

Billie Jean King defende que o tênis siga com negociações com a Arábia Saudita.

“Às vezes, quando você está na posição em que estamos, precisa apoiar a mudança”, disse Simon, referindo-se ao compromisso do tour com a equidade salarial de gênero, além da perda de receita durante a pandemia e a suspensão de 18 meses das operações na China por causa da tenista Peng Shuai.

Ele disse que a Arábia Saudita tem “um longo caminho a percorrer”, especialmente em suas leis que proíbem a homossexualidade, mas que a mudança está em andamento no país. “Queremos que eles façam o que estão fazendo e queremos apoiar tudo isso”, acrescentou.

Por que é importante: a Arábia Saudita continua a expandir sua presença nos esportes.

Os comentários de King e Simon foram o sinal mais forte de que a Arábia Saudita está expandindo e acelerando seus esforços para se tornar parte não apenas do tênis masculino, mas também do feminino, entre outros esportes como futebol, Fórmula 1 e golfe. O circuito saudita LIV Golf recentemente concordou com uma fusão com o PGA Tour, após uma rivalidade amarga que incluiu litígios e a perda de algumas das maiores estrelas do circuito para a nova liga.

Tentando evitar esse cenário e sempre em busca de novos investidores, os executivos do tênis falaram abertamente sobre suas discussões com autoridades sauditas sobre a realização de torneios lá ainda este ano. A Arábia Saudita está se candidatando para ser a anfitriã do Next Gen Finals, evento masculino para jogadores de até 21 anos agendado para dezembro. A candidatura da Arábia Saudita inclui a opção de realizar também um evento Next Gen feminino.

Simon viajou para Riad em fevereiro com outros executivos e jogadoras da WTA para reuniões com autoridades sauditas.

Antecedentes: As jogadoras expressaram preocupação com sua segurança

A questão é especialmente complicada para o tour feminino, em parte porque há uma série de jogadoras abertamente homossexuais, entre elas a russa Daria Kasatkina, que ocupa o 11º lugar no ranking mundial e costuma viajar com sua parceira. O tour masculino não tem nenhum jogador abertamente gay.

Sloane Stephens, membro do Conselho de Jogadoras da WTA Tour, disse que é importante que jogadoras LGBTQ se sintam seguras durante as competições na Arábia Saudita. “Isso faz parte da avaliação”, disse Stephens. “Queremos garantir que todas estejam seguras e confortáveis e se sintam apoiadas”.



King também é abertamente homossexual, mas citou a decisão da WTA de jogar em Doha a partir de 2008 como um precedente para apoiar países que dizem querer se tornar mais progressistas. Simon disse que, durante sua visita a Riad, notou algumas das mesmas mudanças que Doha disse que queria fazer quinze anos atrás, quando as mulheres tinham “zero direitos” e havia preocupações sobre se as jogadoras estariam seguras usando shorts e roupas sem manga.

“O importante é celebrar o avanço das mulheres, mostrar que as mudanças estão chegando”, disse Simon. “Não estou dizendo que a Arábia Saudita seja um lugar com o qual deveríamos fazer negócios. Eles têm um longo caminho a percorrer, mas estão fazendo mudanças”.

O que vem a seguir: O cronograma ainda está incerto

Simon disse que não há cronograma para tomar uma decisão sobre a ida da WTA para a Arábia Saudita. Mas o tour ainda não anunciou um local para o Tour Finals. O tour e o governo chinês estão negociando o futuro desse evento. A WTA suspendeu suas operações na China por 18 meses quando a jogadora Peng Shuai foi aparentemente silenciada depois de acusar uma ex-autoridade do governo de agredi-la sexualmente e o tour não conseguiu contatá-la. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU