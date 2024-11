Billie Jean King Cup: Bia Haddad busca nova virada, mas Pigossi perde e Argentina empata com Brasil

A Argentina voltou a empatar o confronto com o Brasil pelos playoffs da Billie Jean King Cup, neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera. Sem se intimidar com a torcida contra em São Paulo, Jazmin Ortenzi superou a brasileira Laura Pigossi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h32min de partida.

A vitória da 274ª do ranking empatou em 2 a 2 a série melhor de cinco jogos no saibro do Ibirapuera. Os dois triunfos brasileiros foram conquistados por Beatriz Haddad Maia, um na sexta-feira e outro, neste sábado. Laura, medalhista olímpica em Tóquio nas duplas, perdeu seu segundo duelo nesta série. Curiosamente, a brasileira já havia sido derrotada pela mesma rival argentina no começo do mês, no WTA de Cali, na Colômbia. Na ocasião, Jazmin venceu por 2 a 0, cedendo apenas quatro games à brasileira.

Laura Pigossi foi derrotada e permitiu o empate argentino na série de embates da Billie Jean King Cup. Foto: Luiz Candido/CBT

Com o novo empate, o confronto será decidido com a partida de duplas. Pela escalação inicial do capitão Luiz Peniza, a parceria brasileira seria formada por Bia e Ingrid Martins, contra as argentinas Martina Taborda e Melany Krywoj. Mas ambas as duplas mudaram de última hora. Bia jogará com Carolina Meligeni. E Jazmin já voltará à quadra, jogando com Julia Riera.

A segunda partida deste sábado começou equilibrada. Empurrada pela torcida, Laura exibia ligeira superioridade quando uma falha na iluminação no Ginásio do Ibirapuera paralisou brevemente o jogo. Na retomada, a argentina voltou melhor enquanto a brasileira caiu de produção. Com uma dupla falta, a tenista da casa cedeu a primeira quebra da partida.

Sem se abater, a brasileira reagiu prontamente e devolveu a quebra: 3/2. Porém, não sustentou a reação, pois voltou a perder o saque na sequência. Jazmin capitalizou o momento, abriu vantagem e encaminhou o set inicial, diante dos 19 erros não forçados de Laura - a argentina cometeu 13.

O segundo set não foi diferente. A tenista da casa alcançou a marca de 41 erros, contra 24 da argentina, e se tornou alvo fácil. Na reta final do set, chegou a salvar um match point. Porém, não evitou a derrota.

Na partida anterior, com mais uma dose de sofrimento e emoção, Beatriz Haddad Maia buscou uma nova virada no confronto entre Brasil e Argentina. A tenista número 1 do Brasil superou Solana Sierra, 154ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1, em 1h51min, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O resultado marcava a reviravolta na série, com o Brasil liderando pela primeira vez, por 2 a 1.

Bia Haddad Maia durante vitória para o Brasil contra a Argentina no Ginásio do Ibirapuera. Foto: Luiz Candido/CBT

Bia soma agora duas vitórias em dois jogos neste duelo válido pelos playoffs da Billie Jean King Cup. Tenista mais bem ranqueada do confronto, a 17ª do mundo soube controlar os nervos e a agressividade da rival de apenas 20 anos, que já foi finalista de Roland Garros e semifinalista do US Open no juvenil.

Na sexta, a brasileira já havia disputado uma “batalha” de 2h36min com Jazmin Ortenzi. A anfitriã precisou salvar dois match points para buscar a virada após estar com desvantagem de 6/3 e 5/2 no placar.

O roteiro da partida deste sábado lembrou justamente o primeiro jogo de Bia, na sexta. O set inicial foi marcado pelo domínio argentino. No embalo da vitória de virada sobre Laura Pigossi no dia anterior, Sierra começou em ritmo fulminante. Ela disparava bolas vencedoras com facilidade, esbanjando agressividade e velocidade em quadra.

Sem dificuldades, faturou duas quebras de saque em sequência e abriu 4/0. Bia venceu seu game de honra na parcial, mas sequer esboçou reação. A brasileira "entrou" em quadra somente no segundo set ao salvar dois break points logo no primeiro game. Ela cresceu em quadra e teve chances de quebrar o saque da argentina pela primeira vez na partida no quarto game, sem sucesso. Mas uma nova oportunidade surgiu no equilibrado set quando a tenista da casa fez 5/4 e 0/40, no saque da rival. Foram seis set points até a brasileira confirmar a quebra de saque. Ela fechou o set e empatou a partida, forçando a disputa da terceira parcial. Bia aproveitou o momento favorável e começou o terceiro set em alto nível, confirmando seu game de serviço com tranquilidade. Na sequência, se impôs no saque da argentina, abrindo 2/0. Sem sustos, a brasileira fez 4/0 e encaminhou o triunfo sem sobressaltos, com direito a nova quebra.