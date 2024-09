Brasil dá adeus à Copa Davis após derrota magra da Holanda para a Itália

Se os italianos tivessem vencido a Holanda por 3 a 0 neste domingo, o Brasil ficaria com a segunda vaga. A Itália triunfou nos dois primeiro jogos do dia, de simples, com Matteo Berrettini e Flávio Cobolli, mas viu os holandeses marcarem um ponto com Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp vencendo Simone Bolelli e Andrea Vavassori por 2 a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 7/5.

Ex-top ten e atualmente na 43ª posição do ranking, venceu Botic van de Zandschulp, 68º do mundo, por 2 a 1 (3/6, 6/4 e 6/3), em 2h21 de jogo. Na sequência, Cobolli, 32º do mundo, derrotou Tallon Griekspoor, 39º, também por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/4, 4/6 e 6/3). Foi a primeira vitória de Cobolli, de 22 anos e que nunca havia disputado a Copa Davis, na competição.