Brasil na final: Luisa Stefani e Rafael Matos vencem e vão à decisão do Aberto da Austrália

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil estará numa final no Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, Luisa Stefani e Rafael Matos venceram os australianos Marc Pollmans e Olivia Gadecki por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 11/9, em 1h35min, e avançaram à decisão das duplas mistas.

Será a primeira final de Grand Slam dos dois tenistas. Luisa já havia alcançado uma semifinal nas duplas femininas, no US Open de 2021, quando sofreu grave lesão e acabou afastada do circuito por um ano. Matos se destaca nas duplas nas competições de nível ATP, mas nunca tinha ido tão longe num torneio deste nível.

Em 2022, o Brasil esteve numa das finais em Melbourne com Bia Haddad. Na ocasião, ela e a casaque Anna Danilina disputaram a decisão nas duplas femininas e ficaram com o vice-campeonato. Desta vez, Bia não conseguiu ir longo tanto em simples quanto nas duplas. Luisa, por sua vez, apostava nas duplas femininas, mas não chegou a estrear porque sua parceira desistiu da competição.

As duplas mistas, portanto, se tornaram o foco da medalhista olímpica, que vem fazendo grande retorno às quadras após a lesão de 2021. Ela voltou ao circuito em setembro do ano passado e já faturou quatro títulos desde então. Na final, eles vão enfrentar a experiente dupla indiana formada por Sania Mirza e Rohan Bopanna.

Luisa Stefani e Rafael Matos vão tentar um título inédito para o Brasil no tênis

Até hoje, apenas uma dupla totalmente brasileira havia alcançado uma final da chave mista. Foi com Cláudia Monteiro e Cássio Motta na edição de 1982 de Roland Garros. Eles foram vice-campeões.

Os brasileiros começaram bem a partida e abriram 3/1 com certa facilidade, diante do nervosismo e dos erros de Olivia Gadecki. No entanto, os tenistas da casa reagiram. Empataram em 3/3, viraram o jogo e fecharam o primeiro set com uma nova quebra de saque, surpreendendo Luisa e Matos.

Mais confiantes, os australianos mantiveram o bom nível de jogo no início do segundo set. Até que os brasileiros deram um passo além no equilíbrio da partida e faturaram uma quebra no sétimo game, abrindo 4/3. Os australianos igualaram novamente e o duelo no match tie-break, quando Luisa chegou a salvar um match point.

Com pontos decisivos de Matos, a dupla fechou o jogo com uma bola vencedora da medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, para a festa da pequena torcida brasileira em Melbourne. Nas arquibancadas, o técnico Leo Azevedo celebrou o feito ao lado do ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, que exibia uma bandeira do Brasil com o escudo do Palmeiras no centro.

“Jogo duro, com bastante emoção. Tivemos que lutar em cada ponto, tentar achar o caminho. Muito feliz em passar para final, atmosfera incrível jogar na sessão noturna na quadra central Rod Laver. É muito especial”, destacou a Stefani.

Djokovic vai à semifinal

Novak Djokovic venceu Andrey Rublev e vai disputar a semifinal do Aberto da Austrália. Foto: AP Photo/Ng Han Guan

Com mais tranquilidade que o esperado, o sérvio Novak Djokovic derrotou o russo Andrey Rublev por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4. O número cinco do mundo vai disputar uma semifinal do Aberto da Austrália pela décima vez. De quebra, alcançou o recorde de vitórias seguidas do americano Andre Agassi no torneio, com 26 triunfos.

Sem demonstrar dores e exibindo um forte ritmo, o tenista da Sérvia disputará uma vaga na final como grande favorito ao título. Ele busca em Melbourne seu 10º troféu deste Grand Slam, podendo igualar o recorde de Rafael Nadal, dono de 22 títulos neste nível. Se a conquista vier, Djokovic ainda poderá alcançar o topo do ranking novamente.

Em seu caminho agora está o americano Tommy Paul, que fez uma inesperada partida de quartas de final com o compatriota Ben Shelton e levou a melhor por 7/6 (8/6), 6/3, 5/7 e 6/4. A outra semifinal terá o russo Karen Khachanov e o grego Stefanos Tsitsipas.

No feminino, a segunda semifinal também foi definida. E terá a polonesa Magda Linette diante da belarussa Aryna Sabalenka. Linette avançou ao superar a experiente checa Karolina Pliskova por 6/3 e 7/5. Sabalenka, por sua vez, desbancou a experiente croata Donna Vekic por 6/3 e 6/2.