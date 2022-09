Brasileira conquista títulos inéditos no US Open Juvenil de Tênis em Cadeira de Rodas

A brasiliense Jade Lanai, de apenas 17 anos, conquistou neste sábado o título inédito no simples e nas duplas do US Open Junior de Tênis em Cadeira de Rodas. Esta foi a primeira vez que a categoria fez parte do tradicional Grand Slam americano.

Na decisão de simples, Lanai superou a japonesa Yuma Takamuro por 2 sets a 1, com parciais de 7/5 2/6 7/6(10-5). Na decisão das duplas, a brasileira teve a americana Maylee Phelps como sua companheira, e juntas derrotaram a britânica Ruby Bishop e a também americana Lily Lautenschlauger por 2 sets a 0, com um duplo 6/0.

Após a conquista da brasileira, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Jesus Tajra, enalteceu o feito atingido por Jade Lanai e ressaltou a importância da conquista para o esporte no País.

Jade Lanai conquistou título no simples e nas duplas do US Junior de Tênis em Cadeira de Rodas

“É a primeira vez na história do tênis brasileiro que um atleta do Tênis em Cadeira de Rodas conquista um título de Grand Slam, ainda mais em simples e duplas. É muito importante para o desenvolvimento do TCR brasileiro, que vem se tornando uma potência mundial. A Jade é uma atleta de alto quilate, que com apenas 17 anos já tem um bom ranking profissional e é uma das grandes promessas para as Paralimpíadas de Paris”, afirmou Jesus Tajra.

Depois de ter feito história em Nova York, Jade Lanai seguirá para a Colômbia, onde ao lado do Time Brasil disputará o torneio Internacional Open Fundacion Ganbare.