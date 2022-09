Bruno Soares anuncia aposentadoria após eliminação no US Open; Nadal avança

O tenista Bruno Soares decidiu não jogar mais tênis profissionalmente. Dono de três títulos de Grand Slams na disputa masculina por duplas, o mineiro de 40 anos comunicou a aposentadoria neste sábado, em um texto publicado nas redes sociais, um dia depois de ser eliminado na segunda rodada do US Open ao lado do parceiro escocês Jamie Murray, com derrota para Hugo Nys e Jan Zielinski.

“Obrigado, Tênis. Hora de dizer adeus. Obrigado por 22 anos realizando meu sonho diariamente. A todos que estiveram comigo nessa jornada o meu eterno agradecimento, nada disso seria possível sem vocês. Um ciclo se encerra pra outro iniciar. The end”, escreveu o tenista.

Soares trilhou uma carreira sólida como especialista em duplas e chegou a alcançar o posto de número 2 do mundo em 2016, ano em que, junto com Murray, foi campeão do Aberto da Austrália e do US Open. Quatro anos depois, venceu novamente o major americano, em 2020, desta vez com o croato Mate Pavic como parceiro.

Bruno Soares disputa o US Open de duplas, o último torneio de sua vitoriosa carreira Foto: Mike Stobe / AFP

Nas duplas mistas, o mineiro conquistou mais três Grand Slams: dois US Open (2012, com Ekaterina Makarova, e 2014, com Sania Mirza) e um Aberto da Austrália (2016, com Elena Vesnina). Também soma duas boas participações nos Jogos Olímpicos, ao lado de Marcelo Melo, A dupla brasileira caiu nas quartas de final tanto em 2012, em Londres, quanto em 2016, no Rio.

No total, Soares tem 33 títulos em torneios da ATP. Além dos Grand Slams, tem quatro títulos de Masters 1000 nas duplas masculinas. Foi campeão no Canadá em 2013 e 2014, em Cincinnati (2018) eem Shanghai (2019).

NADAL VENCE

Em busca do terceiro título de Grand Slam desta temporada, o espanhol Rafael Nadal confirmou o favoritismo na noite deste sábado, no Arthur Ashe Stadium, e conquistou sem sustos a vaga nas oitavas de final do US Open. Precisou apenas de três sets diretos, com direito a pneu na abertura, para superar o americano Richard Gasquet com parciais de 6/0, 6/1 e 7/5.

Na próxima fase, o número 3 do mundo e maior vencedor de majors enfrentará mais um representante do país-sede do torneio. Trata-se de Frances Tiafoe, atual 26º colocado do ranking da ATP, que avançou às oitavas ao vencer o argentino Diego Schwartzman, número 16 do mundo. Assim como Nadal, Tiafoe não perdeu nenhum set, mas teve parciais mais apertadas: 7/5 (7/9), 6/4 e 6/4.

“Ele é um grande jogador, muito carismático, muito rápido”, disse Nadal, em entrevista após a vitória desta sexta, sobre Tiafoe. “Ele pode jogar de uma forma muito agressiva, então eu preciso continuar melhorando para continuar jogando cada vez melhor. Assim, terei mais chances de passar e ir mais longe”, completou.

Nadal bateu Gasquet em duas horas e 17 minutos. Começou escapando de uma diferença de 0/40 no primeiro game para vencê-lo, assim como os oito seguintes. Gasquet quebrou a sequência só no décimo game, após levar o pneu no set inicial e quando já perdia por 3 a 0 na segunda parcial, encerrada com vitória por 6 a 1 para o espanhol. O americano deu mais trabalho no terceiro set e até chegou a estar em vantagem na sequência depois de quebrar o saque do adversário, colocando 3 a 2 no placar, mas acabou derrotado por 7 a 5.

SWIATEK AVANÇA

O favoritismo também se confirmou para a número 1 do mundo da WTA, Iga Swiatek, que avançou às oitavas do US Open ao vencer a americana Lauren Davis por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Diferentemente de Nadal, a polonesa não teve vida tão fácil. Depois passar com mais tranquilidade das duas primeiras rodadas, contra Sloane Stephens e Jasmine Paolini, foi mais exigida por Davis.

“Não consegui encontrar meu ritmo hoje”, reconheceu Swiatek em sua entrevista na quadra. “Ela jogou de uma forma muito inteligente. Estou muito feliz no final por ter conseguido encaixar as bolas. Estou apenas tentando aproveitar qualquer jogo, mesmo quando não sou perfeita”, concluiu.

A polonesa oscilou durante o primeiro set, mas conseguiu mostrar superioridade e vencer por 6/3. Na segunda parcial, a situação se complicou de verdade, já que Davis ditou o ritmo e levou os três primeiros games. Swiatek só foi diminuir após um longo quarto game e viu a adversária vencer na sequência. Então, após superar erros e desperdícios de quebras, recuperou-se de vez buscando a virada e firmando 6 a 4.