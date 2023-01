Carlos Alcaraz sofre lesão na coxa em treino e está fora do Aberto da Austrália

O primeiro Grand Slam de 2023 terá um desfalque gigantesco. Número 1 do mundo, o jovem prodígio espanhol Carlos Alcaraz anunciou nesta sexta-feira em suas redes sociais que não poderá disputar o Aberto da Austrália por causa de uma lesão muscular sofrida durante os treinamentos.

Depois de perder o ATP Finals também por lesão, Alcaraz vinha trabalhando firme para chegar em boas condições físicas em sua terceira edição do Aberto da Austrália - caiu na segunda rodada em 2021 e na terceira em 2022.

O excesso de sacrifício, porém, acabou custando caro. De acordo com o tenista, em um lance “casual.” Parece uma maldição do número um do mundo nas Grand Slans recentes. Novak Djokovic, então líder do ranking, acabou fora na Austrália no ano passado por causa das restrições da covid-19 - não estava vacinado. Em Wimbledon foi a vez de Daniil Medvedev, já no topo, ser a ausência, desta vez por impedimento de atletas russos e de Belarus de jogaram a competição por causa da invasão russa à Ucrânia.

Carlos Alcaraz não disputará o Aberto da Austrália. Foto: Andy Brownbill/ AP

“Quando estava no meu melhor na pré-temporada, me machuquei por causa de um movimento casual e não natural no treinamento”, lamentou Alcaraz. “Desta vez é o músculo semimembranoso da minha perna direita (posterior da coxa).”

Alcaraz não escondeu a tristeza pela ausência, mas prometeu voltar daqui um ano. “Trabalhei muito para chegar ao meu melhor nível pela Austrália, mas infelizmente não poderei jogar o Aberto da Austrália. É difícil, mas tenho que ser otimista, me recuperar e olhar para frente. Nos vemos em 2024.”