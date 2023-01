Confira os preços dos ingressos do Brasil Open, no Pinheiros, em São Paulo

A 17.ª edição do Brasil Open será realizada de 27 a 5 de março, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O lote de ingressos com preços promocionais do torneio podem ser adquiridos por meio do site https://www.ingressorapido.com.br/compra/?id=56009#!/tickets. A programação tem início às 12h30, de segunda a sexta-feira. No sábado, dia 4, as semifinais de simples e duplas começam às 13h. No domingo, ss finais de simples e duplas estão marcadas para 14h.CONFIRA PREÇOS DOS INGRESSOSDias 27 e 28 de fevereiro (segunda e terça, por dia) Cadeira Lateral - R$ 70,00 / R$ 35,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo de Quadra - R$ 85,00 / R$ 42,50 (meia-entrada) Cadeira Fundo Especial - R$ 100,00 / R$ 50,00 (meia-entrada)Dia 1 de março (quarta) Cadeira Lateral - R$ 75,00 / R$ 37,50 (meia-entrada) Cadeira Fundo de Quadra - R$ 100,00 / R$ 50,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo Especial - R$ 120,00 / R$ 60,00 (meia-entrada)Dia 2 de março (quinta) Cadeira Lateral - R$ 95,00 / R$ 47,50 (meia-entrada) Cadeira Fundo de Quadra - R$ 115,00 / R$ 57,50 (meia-entrada) Cadeira Fundo Especial - R$ 135,00 / R$ 67,50 (meia-entrada)Dia 3 de março (sexta) Cadeira Lateral - R$ 110,00 / R$ 55,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo de Quadra - R$ 140,00 / R$ 70,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo Especial - R$ 160,00 / R$ 80,00 (meia-entrada)Dia 4 de março (sábado) - Semifinais Cadeira Lateral - R$ 190,00 / R$ 95,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo de Quadra - R$ 220,00 / R$ 110,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo Especial - R$ 250,00 / R$ 125,00 (meia-entrada)Dia 5 de março (domingo) - Finas de simples e duplas Cadeira Lateral - R$ 260,00 / R$ 130,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo de Quadra - R$ 290,00 / R$ 145,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo Especial - R$ 320,00 / R$ 160,00 (meia-entrada)Pacote semifinais e finais (4 e 5 de março) Cadeira Lateral - R$ 380,00 / R$ 190,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo de Quadra - R$ 435,00 / R$ 217,50 (meia-entrada) Cadeira Fundo Especial - R$ 485,00 / R$ 242,50 (meia-entrada)Pacote para todos os dias (27 de fevereiro a 5 de março) Cadeira Lateral - R$ 740,00 / R$ 370,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo de Quadra - R$ 880,00 / R$ 440,00 (meia-entrada) Cadeira Fundo Especial - R$ 1.005,00 / R$ 502,50 (meia-entrada)