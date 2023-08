Confira quais são os últimos campeões do US Open de tênis no masculino e feminino

A bolinha vai começar a voar pelas quadras da chave principal do US Open de tênis, o último Grand Slam da temporada. Nesta segunda-feira, dia 28, um dos quatro mais importantes torneios do ano se inicia nos Estados Unidos e reúne os melhores atletas do planeta na modalidade. O Brasil terá representantes na chave de simples e duplas no masculino e feminino.

O torneio americano “fecha” a temporada de competições mais importantes no tênis. Depois dos tenistas terem passado pelo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, os jogadores disputam a competição nas quadras duras americanas nos últimos meses do ano e, muitas vezes, chegam ao limite físico para os jogos em Nova York. Em 2023, o torneio não contará com Rafael Nadal, que já não esteve em Roland Garros por questões físicas. Desta forma, a chance de novos campeões aparecerem é maior e é o que vem ocorrendo nos últimos anos.

Na chave masculina de simples, as cinco últimas edições do torneio tiveram cinco campeões diferentes. Em 2022, Carlos Alcaraz e Casper Ruud fizeram uma das decisões com atletas mais jovens das últimas décadas e o espanhol se tornou o tenista mais novo a chegar à liderança do ranking mundial da modalidade, com menos de 20 anos.

Carlos Alcaraz é o atual campeão do US Open na chave de simples masculina Foto: AP Photo/Charles Krupa

Entre as mulheres, o ano de 2022 foi marcante por causa de Iga Swiatek. A polonesa, que lidera o ranking mundial nas últimas temporadas e consegue um domínio sobre as adversárias, venceu o Grand Slam americano pela primeira vez no ano passado, ao superar Ons Jabeur, da Tunísia. O brasileiro Bia Haddad é a maior esperança do Brasil na competição de Nova York, principalmente depois de sua boa campanha em Roland Garros. Ela nunca ganhou um Grand Slam.

Confira os últimos campeões do US Open

Simples masculino

Continua após a publicidade

Simples feminino

Iga Swiatek venceu pela primeira vez nas quadras americanas em 2022 Foto: AP Photo/Matt Rourke

Presença brasileira no US Open

A edição de 2023 terá o Brasil presente em todas as chaves. Como aconteceu no Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, Bia Haddad Maia estará entre as cabeças de chave e estreia contra uma ex-campeã do torneio nos Estados Unidos. Na chave de duplas femininas, Luisa Stefani e Bia também representarão o País na competição.

Entre os homens, Felipe Meligeni, que passou pelo qualificatório pela primeira vez, faz sua estreia no Grand Slam americano contra o australiano James Duckworth. Nas duplas, Rafael Matos, Marcelo Demoliner e Marcelo Melo buscam manter a tradição dos últimos anos, em que o Brasil chegou em três das últimas cinco finais e foi campeão com Bruno Soares.

Continua após a publicidade

Últimos campeões de dupla masculina

2022 - Rajeev Ram (EUA)/Joe Salisbury (GBR)

2021 - Rajeev Ram (EUA)/Joe Salisbury (GBR)

2020 - Mate Pavic (CRO)/ Bruno Soares (BRA)

2019 - Juan Sebastián Cabral (COL)/Robert Farah (COL)

2018 - Mike Bryan (EUA)/Jack Sock (EUA)

Últimas campeãs de dupla feminina