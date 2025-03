Confira qual o próximo compromisso de João Fonseca após título no Challenger de Phoenix

João Fonseca segue escrevendo seu nome na história do tênis. Após conquistar o título do Challenger de Phoenix neste domingo, dia 16, ao vencer o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, o jovem brasileiro já mira seu próximo desafio: o Masters 1000 de Miami. A competição, que acontece entre os dias 19 e 30 de março, reúne alguns dos principais nomes do circuito e será mais um importante teste para o atleta de 18 anos.

Com a atualização do ranking da ATP nos próximos dias, João deve ser oficializado como o número 62 do mundo, confirmando sua melhor marca na breve carreira no tênis profissional.

João Fonseca agora vira a chave e mira o Masters 1000 de Miami. Foto: ImagenShop/ATC via X

PUBLICIDADE Os confrontos do torneio ainda não foram definidos e serão divulgados em breve, mas a expectativa é de grandes exibições nas quadras do Hard Rock Stadium. Desde 2019, o Masters 1000 de Miami passou a ser disputado no estádio do Miami Dolphins, time da NFL, após 32 anos no tradicional Crandon Park. A competição conta com uma premiação total de 9.193.540 de dólares, aproximadamente R$ 51,6 milhões. O torneio ganhou destaque ao longo dos anos, incluindo a conquista de Carlos Alcaraz em 2022, quando o espanhol se tornou, aos 18 anos, o campeão mais jovem do evento.

No ano passado, foi a vez do italiano Jannik Sinner levantar o troféu ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov na final por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1). Para o Brasil, destaque para a campanha de Gustavo Kuerten, o Guga, em 2000, quando chegou à final, mas acabou derrotado pelo americano Pete Sampras.