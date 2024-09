Copa Davis 2024: o que o Brasil precisa fazer para avançar

A seleção brasileira de tênis voltou a ter chances de participar da fase final da Copa Davis, novembro, em Málaga, graças a ajuda especial da Itália nesta sexta-feira. Jogando em casa, na Unipol Arena, em Bolonha, os atuais campeões superaram a Bélgica por 2 a 1 e deram esperança de os brasileiros ainda avançarem.

O Brasil perdeu seus dois compromissos da fase de grupos das finais da Copa Davis, para Itália e Holanda, ambos por 2 a 1, mas ainda tem uma remota chance de garantir a segunda vaga do grupo com um tríplice empate e definição no saldo de sets.

Para isso, os comandados do técnico Jaime Oncins necessitam ganhar bem da Bélgica neste sábado e ainda torcer, no domingo, para que os italianos superem os holandeses.

Seleção treinada por Jaime Oncins ainda tem chances de classificação. Foto: Michele Nucci/AP

As chances da esquadra verde e amarela foram resgatadas nesta sexta-feira após os italianos triunfarem nas duplas, com Simone Bolelli e Andrea Vavassori superando Sander Gille e Joran Vliegen, no jogo decisivo, parciais de 7/6 (7/2) e 7/5.

PUBLICIDADE Antes do embate de duplas, os países somaram uma vitória para cada lado em simples, com Matteo Berrettini garantindo triunfo aos italianos com 3/6, 6/2 e 7/5 sobre Alexander Blockx. A Bélgica reagiu com Zizou Bergs anotando 6/3, 6/7 (5/7) e 6/0 sobre Flávio Cobolli.

O Brasil chega à definição deste fim de semana com duas derrotas, enquanto holandeses e belgas ganham uma e perderam outra. A Itália está com 100% de aproveitamento após dois jogos.