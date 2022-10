Daniil Medvedev é campeão em Viena; Thiago Monteiro é eliminado no ATP 1000 de Paris-Bercy

Publicidade

O domingo foi de conquistas no tênis masculino. O russo Daniil Medvedev confirmou o favoritismo ao derrotar, de virada, o canadense Denis Shapovalov e conquistar o ATP 500 de Viena, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, em 2h19 de partida.

Número 4 do mundo, Medvedev conquistou o seu 14º título na carreira, em 27 finais disputadas, sendo os dois últimos na atual temporada. Ele também já tem presença garantida no ATP Finals, que engloba os oito melhores tenistas do mundo.

Leia também Tenista é absolvido na Geórgia de acusação de violência doméstica

Além do título, o russo levou uma premiação de 439.305 euros, contra 236.375 do canadense, que se aproveitou dos vários erros do seu adversário para quebrar dois serviços e vencer o primeiro set por 6/4.

Daniil Medvedev faturou o título do ATP 500 de Viena. Foto: Joa Klamar/AFP

Medvedev equilibrou o duelo no segundo set, chegou a abrir 4 a 1, mas fechou apenas em 6/3. No último set, Shapovalov chegou a salvar três match points, mas não conseguiu evitar a derrota por 6/2.

ALIASSIME VENCE MAIS UMA

Atual número 9 do mundo, Félix Auger-Aliassime, de apenas 22 anos, está vivendo um mês dos sonhos. O canadense conquistou, neste domingo, o ATP 500 da Basileia, na Suíça. É a terceira conquista seguida em menos de três semanas.

Continua após a publicidade

Aliassime teve uma vitória tranquila sobre o dinamarquês Holger Rune por 6-3 e 7-5. O canadense, que venceu Alcaraz na semifinal, dominou do início ao fim e não teve uma quebra sequer. Ele também foi campeão em Florença e na Antuérpia.

MONTEIRO ELIMINADO

No ATP 1000 de Paris-Bercy, Thiago Monteiro acabou sendo eliminado na final da disputa do qualificatório ao perder para o francês Quentin Halys por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h14 de disputa. Seu adversário aguarda o sorteio para saber o seu adversário na chave principal.