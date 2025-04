Del Potro fala sobre João Fonseca e batalhas contra Federer, Djokovic e Nadal 8:07 Ex-tenista argentino concedeu entrevista ao Estadão durante o Roland Garros Junior Series

Foto: Marcello Zambrana Entrevista com Juan Martín Del Potro Ex-tenista argentino Duas medalhas olímpicas, um US Open, um Masters 1000, uma Copa Davis e o melhor ranking da carreira de número 3 do mundo na ATP. O currículo de Juan Martín Del Potro é invejável e não à toa ele é um dos maiores tenistas da história da América do Sul. E é inegável que, não fossem as inúmeras lesões e ter nascido em uma era em que os três maiores fenômenos deste esporte (Federer, Nadal e Djokovic) quase não davam brecha para os “mortais”, seus feitos seriam ainda maiores. Hoje, aos 36 anos, Del Potro está aposentado em uma idade em que muitos seguem jogando profissionalmente. Mas ele trocou o barulho das pancadas na bolinha pela voz serena e conselhos aos jovens sul-americanos que buscam um lugar ao sol, sendo embaixador da Roland Garros Junior Series, torneio juvenil que reúne os melhores dos continentes e dá uma vaga na chave principal do Grand Slam francês deste ano entre os juniores. Del Potro conversou com o Estadão sobre sua carreira, a mentoria aos mais jovens e, claro, sobre João Fonseca, que promete ser o melhor sul-americano desde o próprio argentino.

Veja abaixo a entrevista completa:

Martin, antes de mais nada, muito obrigado. É uma honra ter você aqui conosco, no estádio. Eu queria começar perguntando a você: como é para você estar em um torneio da Roland Garros Junior Series aqui, com meninos e meninas passando por um processo pelo qual você provavelmente também passou em sua carreira?

Sim, conheço muito bem o processo. Eu também era um júnior, como todos eles. Mas eles têm a vantagem de ter essa oportunidade que Roland Garros está criando para eles. Quando eu era jovem, não havia essa oportunidade de jogar aqui na América do Sul, em torneios tão importantes, de me desenvolver mais perto de casa. Acho que é uma grande vantagem que eles têm, e tenho orgulho de ser o embaixador, o mentor de futuros campeões, e é uma ótima maneira de passar tempo perto deles.

Juan Martín Del Potro, ex-tenista argentino Foto: Marcello Zambrana

E com toda a experiência que você teve durante sua carreira, qual é o conselho mais importante que você daria a essa garotada de 14, 15, 16 anos?

Bem, todos eles falam sobre pressão e como lidar com ela. Então meu conselho é tentar acalmá-los um pouco, transformar essa pressão negativa em algo mais bonito para que eles possam aproveitar essa oportunidade. O tempo voa, basta uma semana para você ter a chance de jogar um torneio tão bonito. Então eu falo muito com eles sobre como todos nós podemos ter um dia bom, um dia ruim, ganhando ou perdendo, mas eles têm que ir para casa aproveitando o evento e a carreira no tênis continua. É um processo muito longo, de muitos anos, e este é apenas mais um evento em toda a carreira deles.

E hoje vamos falar do aspecto mental, principalmente para os tenistas que passam praticamente um ano inteiro longe de casa, viajando, jogando muito, muitas vezes lutando contra lesões. Quão importante é isso na vida dessas crianças?

Sim, uma carreira no tênis é incrivelmente difícil, pois você está sempre longe da família e de casa, mas todo mundo passa por isso. Eu acho que o trabalho mental é muito importante, o trabalho psicológico, ter um bom apoio da equipe de trabalho, da família, dos pais. Hoje, felizmente, com as mídias sociais e a tecnologia, tudo parece um pouco mais próximo, então é um pouco mais fácil, mas entendo perfeitamente que é um esporte complicado e que muitos tentam, mas nem todos alcançam seus objetivos.

Juan Martín Del Potro, durante coletiva em Roland Garros Foto: Marcello Zambrana

Falando um pouco sobre sua carreira, talvez não fossem as lesões, você teria jogado muito mais. Você tem 36 anos hoje. Se não fossem as lesões, você ainda estaria jogando hoje, perto dos 40 anos? O Wawrinka com 40 anos está ainda aí, Djokovic tem idade semelhante a sua...

Não sei, não sei, porque fisicamente nosso esporte é muito exigente. Infelizmente tive muitas lesões, mas estou muito feliz com a carreira que consegui fazer. Agora estou bem com minha posição fora do tênis, é hora das novas gerações e estou me dedicando a outras coisas e estou muito feliz.

O tênis sul-americano, a Argentina teve vários jogadores de ponta, a Sabatini, o José Luis Clerc e o Villas, tivemos o Guga aqui no Brasil e tantos outros. Hoje em dia, é mais difícil para os tenistas sul-americanos estarem entre os melhores jogadores devido à diferença econômica entre a América do Sul e o resto do mundo. No tênis você tem que viajar muito para a Europa, os Estados Unidos são muito caros. Está ficando mais difícil ultimamente com o passar do tempo?

Sim, sim, acho que sim, não temos as mesmas condições que a Europa, contra os Estados Unidos, mas é algo histórico na nossa região, tudo sempre teve que fazer um esforço dobrado para conseguir algo importante, mas também tem um lado positivo nisso, que temos muita fome de glória, como dizemos na Argentina, então lutamos muito para conseguir um sonho e às vezes o dinheiro não paga, paga a paixão que a gente tem dentro e isso é o tênis da América do Sul.

E hoje temos uma turnê sul-americana entre os homens, Buenos Aires, Rio e o Santiago Open. Muitos dizem que os torneios sul-americanos perdem um pouco de espaço na elite devido à entrada da Arábia Saudita e de outros países no esporte. Murray disse uma vez que deveria haver um Masters 1000 aqui na América do Sul. Quão único é esse ambiente sul-americano para o tênis profissional?

Bem, todo mundo sabe que é único. Todos os jogadores de tênis falam sobre como a paixão e a energia que os fãs da América do Sul colocam nisso não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Acho que a ATP e a ITF devem sempre considerar a América do Sul para crescimento, não para tirar oportunidades, porque, no final das contas, os jogadores realmente gostam de entrar em uma quadra de tênis com um público forte, com muita energia, e isso é mais fácil de conseguir aqui na América do Sul.

Muitos dizem que o próximo grande tenista sul-americano já é uma realidade, e esse é João Fonseca. Você já foi perguntado sobre ele muitas vezes, mas vou perguntar novamente: como você vê o potencial dele com apenas 18 anos?

Muito bom, muito bom, ele tem um potencial muito grande sim, bate muito forte, tem carisma, é um garoto que trabalha muito, é uma grande aposta para o tênis brasileiro, para o tênis mundial, ter um jogador como ele faz muito bem para o tênis, e tem uma geração muito parecida, com a mesma idade, que também vai crescer na mesma época. Desejo-lhe tudo de bom, porque ele é um tenista sul-americano e precisamos de campeões na nossa região. Ele, sem dúvida, tem um potencial único e, se trabalhar duro, pode alcançar coisas muito importantes.

E na sua época, quando você tinha que lutar contra três caras que eram praticamente invencíveis na maioria das vezes, hoje o tênis ainda tem seus fenômenos, como Alcaraz, como Sinner, mas você o vê como um pouco mais acessível para os outros do que talvez fosse na sua época?

Sim, honestamente, na nossa época era muito difícil quebrar o Big Three, ou Big Four, porque Andy Murray também era um grande jogador e sempre chegava às semifinais ou finais de Grand Slams e era contra eles que era muito difícil vencer. Agora há níveis um pouco diferentes, tudo está mudando muito, há mais oportunidades, e acho que é uma grande oportunidade para João, para muitos argentinos e para outros jogadores ganharem torneios importantes.

Qual é a coisa mais importante que um jogador de tênis deve ter em mente, apesar dos grandes resultados, e às vezes isso pode acontecer, você vai perder, é normal, qual é a coisa mais importante que você tem em mente nessa idade?

Sim, é um processo normal. O que ele passou em Buenos Aires, se tornando campeão e depois na primeira rodada do Rio Open, é normal para mim, e está tudo bem que esteja acontecendo dessa forma, porque ele vai aprender muito, vai aprender rápido, torneio após torneio seu nível aumenta, e ele sempre joga cada vez melhor. Acho que é só uma questão de tempo até que ele consiga um ranking melhor ou um torneio melhor, mas ele ainda é muito jovem, tem toda a carreira pela frente e não importa se ele conseguir um grande torneio aos 18 ou 19 anos, ele pode conseguir mais tarde também e acho que o mais importante é que ele tem potencial para ser um grande campeão.

