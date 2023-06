Desempenho de Bia Haddad desperta interesse de brasileiros; veja locais para aprender tênis em SP

Raquetes, uma bola e muita concentração são elementos característicos do tênis, esporte que ganha novamente destaque e desperta interesse do público brasileiro depois de anos do sucesso dos tenistas Gustavo Kuerten, o Guga, e de Maria Esther Bueno. Pode-se dizer que a responsável pelo feito é a paulistana Bia Haddad, de 27 anos, que chegou à semifinal do torneio de Roland Garros, algo que não acontecia desde 1966, e entrou no top 10 do ranking feminino da modalidade. O tênis é um esporte que cresce no Brasil: o País tem pelo menos 2,2 milhões de praticantes do esporte, segundo a Federação Internacional de Tênis - número que tende a aumentar após as vitórias de Bia em Paris.

O estudo mais recente do IBOPE Repucom aponta que os fãs de tênis, declaradamente interessados ou altamente interessados pela modalidade, alcançam 43% da população conectada, ou mais de 51 milhões de pessoas no Brasil. A publicação ainda mostra que o torneio de Roland Garros é o preferido dos brasileiros, interesse atribuído, segundo a pesquisa, ao sucesso de Guga, tricampeão da competição. Ele ganhou nos anos de 1997, 2000 e 2001.

Para a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a modalidade “vem crescendo de forma exponencial no País” e a alta pode ser vista no dia a dia, com o surgimento frequente de quadras do esporte em clubes, academias e locais públicos, como na orla de Aracaju, no Aterro do Flamengo, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade de São Paulo (USP) e no Parque do Ibirapuera.

Bia Haddad fez excelente campanha em Roland Garros, quando parou apenas na campeã Iga Swiatek, na semifinal Foto: Jean-Francois Badias / AP

“Mesmo antes deste feito gigantesco da Bia, os indicadores relativos ao tênis no Brasil já nos mostravam uma realidade na qual existe uma grande participação e acompanhamento do público brasileiro. Ou seja, pessoas que acompanham e consomem tênis sem necessariamente praticarem a modalidade. Considerando o último feito da Bia em Roland Garros, acredito que numa próxima pesquisa os números serão ainda maiores”, diz o presidente da CBT, Rafael Westrupp.

A semifinal de Roland Garros, por exemplo, em que Bia Haddad enfrentou a polonesa Iga Swiatek, foi a maior audiência de um jogo feminino de tênis de todos os tempos na TV por assinatura no Brasil. Durante a partida, mais de 1,4 milhão de pessoas passaram pelo canal SporTV 3. Também se tornou o jogo de maior audiência de uma partida de tênis no canal ESPN 2 no Target Total da Pay TV (desde a nova medição pelo Ibope em 2014), superando o duelo transmitido entre Roger Federer e Rafael Nadal, em 2017, na final do Australian Open. Os números mostram que o esporte gera interesse nos telespectadores brasileiros.

Especialista na modalidade há mais de 20 anos, o professor André Luis Ribeiro afirma que o tênis “atualmente não está tão elitizado quanto no passado”, mas atribui o pouco destaque às múltiplas modalidades de esportes. “A cultura do Brasil é a cultura do futebol. O tênis ainda está crescendo. Com a Bia Haddad agora fazendo história, ela está dando um boom numa modalidade que tinha o Guga como referência e agora tem a Bia Haddad, uma mulher que está fazendo história pelas conquistas e vitórias. Ela está abrindo novos espaços, ela é um exemplo para muitas meninas e mulheres”, afirma o tenista e professor.

Continua após a publicidade

Há projetos sociais que incentivam a prática do tênis nas cinco regiões do Brasil. Eles já existiam e agora ganham força com o sucesso da Voa. A Rede Tênis Brasil é responsável pelo projeto Massificação, que começou em 2014 com o intuito de apresentar o esporte para alunos das escolas públicas. A iniciativa atua em 11 Estados brasileiros e no Distrito Federal e inseriu cerca de mil jovens no tênis de forma gratuita, por meio de parcerias com academias.

“O custo de praticar tênis é alto e deve seguir assim. Não é ainda um esporte popular. Sem iniciativas como essa, ele continuaria sendo para muito poucos. Queremos quebrar esse paradigma e oportunizar para cada vez mais crianças conhecê-lo”, diz Marcelo Motta, diretor técnico do projeto Massificação.

Projeto social 'Tênis para Todos Paraisópolis' dá oportunidade para crianças praticarem o esporte de Bia Haddad Foto: Reprodução/Instagram/Paraisópolis

Apesar de pouco acessível, o tênis desperta o interesse de quem entra em contato com a modalidade. “A receptividade por parte das crianças é expressiva. Por ser uma novidade, que quase todos nunca tiveram a chance de praticar, a adesão às aulas é total”, completa Motta.

Rogério Cordeiro, conhecido pela região como Rogério da Hora, comanda sozinho a escolinha social Tênis na Rua, em Paraisópolis, São Paulo. Atualmente, 60 alunos fazem parte do projeto iniciado em 2017. Além da própria metodologia do esporte, a proposta também foca no âmbito da educação. Como resultado, dezenas de jovens que participaram do projeto se formaram em educação física, com especialização em tênis.

“Infelizmente, no Brasil ainda não temos o incentivo que o nosso esporte merece. Bia Haddad está novamente abrindo as portas para o tênis em nosso país, assim como foi o nosso Gustavo Kuerten, o Guga, que revolucionou o tênis brasileiro. Espero que com essas marcas históricas que a Bia tem feito (semifinal de um torneio de Grand Slam), o tênis tenha mais apoio e incentivo nas escolas e em projetos sociais”, destaca Rogério da Hora.

CONHEÇA OUTROS PROJETOS:

Continua após a publicidade

Escolinha Fabiano de Paula, no Rio

Escolinha de tênis inaugurada em fevereiro de 2015 e que funciona na favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio.

https://www.instagram.com/escolinhadetenisfabianodepaula/

Projeto Bola Dentro, em São Paulo

Iniciou em junho de 2005 nas quadras de tênis do Parque Villa Lobos, situado na cidade de São Paulo, e segue no mesmo local. No entanto, a iniciativa cresceu e também está presente em Carapicuíba, dentro do Parque Gabriel Chucre.

https://www.instagram.com/projetoboladentro/

ONDE FAZER TÊNIS EM SÃO PAULO?

Paulista Tennis Center

R. Treze de Maio, 1642 - Bela Vista

A partir de 4 anos

Valor infantil: R$410 mensal

Valor adulto em grupo: R$535 mensal

Continua após a publicidade

Anhembi Tênis Clube

R. Alexandre Herculano, 2 - Alto de Pinheiros

A partir de 5 anos

Valor infantil: R$ 91,43 mensal

Valor adulto: R$ 218,56 mensal

Consol Academia de Tênis

R. Dona Antônia de Queirós, 218 - Consolação

Sem limite de idade

Valor em grupo: R$550

Tennis Lounge JK*