Djokovic bate Sinner e fará final de Wimbledon com Alcaraz, que supera Medvedev na outra semi

O sérvio Novak Djokovic fará a final de Wimbledon com o espanhol Carlos Alcaraz. Djokovic confirmou o favoritismo, sem maiores sustos, e garantiu seu lugar em mais uma final de Wimbledon nesta sexta-feira. Em sua semifinal, ele superou o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/4), em 2h46min. Agora, tentará buscar seu oitavo título na grama de Londres para empatar com o recorde de Roger Federer no masculino. A grande decisão está marcada para domingo, às 10 horas, pelo horário de Brasília.

Djokovic vai disputar sua 35ª final de Grand Slam, isolando-se como recordista nesta estatística. Deixou para trás a americana Chris Evert, com 34. Será sua nona decisão em Londres, ficando ainda atrás das 12 de Federer. Ele busca o 24º título de Major para empatar com a australiana Margaret Court. O sérvio é número 2 do mundo.

Alcaraz será o desafiante. Atual número 1 do mundo, o tenista espanhol mostrou força, também nesta sexta, ao derrubar o russo Daniil Medvedev por 3 sets a 0, com triplo 6/3, em 1h50min. Alcaraz foi mais rápido em quadra do que Djokovic. O espanhol de 20 anos vai disputar sua segunda final de Grand Slam na carreira. A primeira foi no US Open do ano passado, quando levantou seu primeiro troféu de Major. Com a vaga na decisão, Alcaraz alcança sua melhor campanha em Wimbledon. Até então, havia atingido as oitavas em 2022. Esta é apenas a sua terceira participação no tradicional torneio britânico.

Alcaraz é a sensação dos torneios da ATP. O tenista da Espanha, com seus 20 anos e 72 dias de idade, se tornou o quarto mais jovem da história a atingir a final de Wimbledon. À sua frente estão lendas como o alemão Boris Becker, campeão da edição de 1985, com apenas 17 anos e 227 dias, e da edição de 1986, com 18 anos e 226 dias; o sueco Bjorn Borg, vencedor em 1976 com 20 anos e 27 dias; e o também espanhol Rafael Nadal, vice em 2006, com 20 anos e 36 dias.

Djokovic garantiu sua vaga na decisão do torneio de Wimbledon, neste domingo. Foto: Alastair Grant/AP

Djokovic

Djokovic é o recordista em Grand Slam no masculino, com 23 conquistas. O espanhol Rafael Nadal vem logo atrás, com 22 troféus de Major. Federer tem 20, mas já está aposentado. Franco favorito, Djokovic dominou os dois primeiros sets com tranquilidade diante de Sinner, tirando vantagem da maior velocidade da bola, causada pelo teto fechado na quadra central. Ele obteve uma quebra de saque em cada parcial e não perdeu o serviço em nenhum momento dos dois sets.

Nestas parciais, o sérvio só enfrentou dificuldade na segunda, durante o quarto game, quando o árbitro de cadeira anotou uma incomum marcação de “hindrance” (obstáculo, em tradução livre). Djokovic perdeu o ponto por ter gritado durante a jogada. Na prática, ele alongou um grito após uma rebatida no fundo de quadra. Mas o momento raro não abalou a confiança e a concentração do número dois do mundo. Ele continuou melhor no terceiro set, até o 10º game, quando Sinner conseguiu mostrar maior consistência. O italiano teve dois sets points no saque do adversário, mas desperdiçou as chances mandando a bola para fora.

A parcial acabou sendo decidida no tie-break. O italiano saiu na frente, abriu 3/0, porém permitiu a reação do sérvio e acabou sucumbindo diante da superioridade do adversário. Djokovic finalizou a partida com duas quebras de saque, em nove oportunidades. Sinner não conseguiu se impor no serviço do rival, em seis chances. No entanto, se destacou nas bolas vencedoras, com 44 a 33. Mas abusou dos erros não forçados: 34 a 21.

Alcaraz

O confronto entre Alcaraz e Djokovic terá em jogo, além do troféu, a posição de número 1 do mundo. Também vai desempatar o duelo direto, com uma vitória para cada tenista. O último jogo, no entanto, acabou decepcionando a torcida, quando se enfrentaram na semifinal de Roland Garros. Nesta sexta, Alcaraz mostrou estar em ótima forma, tanto física quanto tecnicamente. Ele conteve o poderoso saque do rival russo desde o início e apostou no tradicional saque e voleio na grama da quadra central. Com a estratégia, resolvia rapidamente seus games de saque. E também conseguia se destacar nos ralis.

Carlos Alcaraz decide o título de Wimbledon e o primeiro lugar do ranking mundial neste domoingo contra Djokovic Foto: AP Photo/Alastair Grant

No set inicial, obteve uma quebra de saque e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento. O roteiro quase se repetiu na segunda parcial, desta vez com duas quebras. Medvedev teve um break point, mas não o aproveitou. O terceiro set foi o mais equilibrado e imprevisível. A partir da metade da parcial, os tenistas se alternaram em quebras, com quatro em seguida. Alcaraz obteve três, contra duas do russo na soma final e levou a melhor. Ele terminou a partida com 27 bolas vencedoras, contra 24 de Medvedev. E registrou menos erros não forçados: 17 a 19.