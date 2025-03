Djokovic compara João Fonseca a Alcaraz e vê brasileiro com potencial de ‘superstar’

João Fonseca fez uma estreia complicada no Masters 1000 de Indian Wells. Após estar perdendo por 3/1 no terceiro, buscou a virada sobre o inglês Jacob Fearnley. O triunfo suado rendeu elogios do sérvio Novak Djokovic. Para o ex-número 1 do mundo e recordista de títulos de Grand Slam, o brasileiro tem potencial para se tornar um “superstar” do tênis.

“Ele tem potencial para ser um verdadeiro superstar neste jogo, sem dúvida alguma. Além disso, ele vem do Brasil, um dos maiores países do mundo, onde eles amam o tênis e o esporte e são pessoas muito apaixonadas. Seria incrível para o nosso esporte ter um superstar brasileiro, o primeiro desde Guga Kuerten”, afirmou o sérvio.

PUBLICIDADE Djokovic comparou Fonseca com o espanhol Carlos Alcaraz, um dos seus principais rivais nos últimos anos. “Não o conheço muito bem pessoalmente, mas pelo que vi na quadra, a maneira como Fonseca joga e se comporta e as pessoas ao seu redor, parece haver um nível muito bom de equilíbrio, profissionalismo e dedicação, como vimos nos últimos anos com Alcaraz”, declarou. Não é a primeira vez que Djokovic faz elogios ao brasileiro. Publicamente, o sérvio se manifestou pela primeira vez sobre o jovem carioca ainda em abril do ano passado. Na ocasião, comparou o estilo de Fonseca com o seu. “Eu o vi jogar. Ele joga muito bem. Me lembra o meu jogo”, comentou o ex-líder do ranking, à época.

Prodígios do tênis brasileiro, João Fonseca foi elogiado por Djokovic em Indian Wells. Foto: Clive Brunskill/AFP

O sérvio voltou a fazer comentários positivos sobre o jogo do brasileiro no fim do ano, depois que Fonseca se sagrou campeão do Nex Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores do mundo até 20 anos de idade. O título colocou Fonseca definitivamente sob os holofotes do tênis mundial.

“Tenho acompanhado seu crescimento e amo como ele joga os pontos importantes. Corajoso, bate limpo na bola, cobre toda a quadra”, disse Djokovic, comparando pela primeira vez Fonseca com Guga. “Acho que o Brasil não tem um jogador desse calibre desde Guga Kuerten. É um momento empolgante para o Brasil, mas também para todo o mundo do tênis, porque ter um jogador tão jovem sendo capaz de jogar tão bem em grandes palcos é impressionante.”

Djokovic foi seguido por outras estrelas do tênis, que reconheceram o talento do brasileiro, como o próprio Alcaraz e ex-tenistas como Andy Roddick e John McEnroe, entre outros.

Nesta semana, Fonseca também recebeu elogios da polonesa Iga Swiatek, outra ex-número 1 do mundo, que também compete em Indian Wells. “Eu acho ele incrível. Depois que o Rafa se aposentou eu não assistia muitos jogos da ATP. Sempre acompanho o Carlos, mas tive dificuldade em encontrar outros jogadores que me impressionassem e fizessem gostar do jogo deles. Então eu assisti João e eu realmente gostei de como ele joga e se move e as decisões que ele toma na quadra”, afirmou a tenista ao canal ESPN.