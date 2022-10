Djokovic consagra bom momento, derrota Tsitsipas em Astana e chega a 90 títulos no tênis

Continua após a publicidade

O sérvio Novak Djokovic conquistou o ATP 500 de Astana, no Casaquistão, em cima do grego Stefanos Tsitsipas na manhã deste domingo. Este é o título de número 90 da carreira do sérvio de 35 anos e a quarta conquista na temporada 2020. Sacando com perfeição, Djoko superou Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Este é o segundo título seguido de Djokovic, que havia levantado o troféu em Tel Aviv, Israel, em sua última disputa. O sérvio também faturou Wimbledon, em julho, e o ATP de Roma neste ano. Nole diminui a diferença de títulos para o espanhol Rafael Nadal, que soma 92 conquistas na carreira. Djokovic segue como quinto maior vencedor do circuito da ATP na era aberta.

Leia também Insatisfeito com ritmo da Ferrari, Leclerc parabeniza Verstappen pelo título mundial de Fórmula 1

Nole chega a 19 vitórias consecutivas e o novo título do ATP de Astana confirma seu bom momento. O triunfo também garante a classificação de Djokovic para o ATP Finals. Atual número sete do mundo, ele foi campeão na última semana em Tel Aviv superando Marin Cilic. Antes, em Wimbledon, ele voltou a levantar o título em cima de Nick Kyrgios.

Djokovic passou para a final do torneio após lesão e desistência de Medvedev na seimifinal. Foto: Stas Filippov/AP Photo

A partida deste domingo teve duração de 1h 15min e terminou com apenas sete erros não forçados de Djokovic e 25 de Tsitsipas. O atual número sete do mundo dominou o primeiro set com uma quebra e venceu rapidamente. No segundo set, Djokovic conseguiu uma quebra no quinto game e despontou para confirmar seu título número 90 em 128 finais na carreira.

Esta foi a quinta decisão entre Djokovic e Tsitsipas, todas foram vencidas pelo tenista sérvio. Antes de Astana, eles se encontraram em Shanghai, Dubai e Roma, além de decidirem uma edição de Roland Garros.

SWIATEK PERDE

Continua após a publicidade

O domingo também teve a final do WTA 500 de Ostrava, na República Checa. A número 1 do mundo Iga Swiatek perdeu de virada para a anfitriã Barbara Krejciková na decisão. A partida terminou 2 sets a 1 para a checa, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/3. Número 23 do mundo, Krejciková foi dura na queda após perder o primeiro set, conseguiu a recuperação no tie-break do segundo set e confirmou a virada em 3 horas e 16 minutos de partida.