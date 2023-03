Djokovic fica fora do Miami Open e perde mais um torneio de tênis por não ter vacina da covid-19

Número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic não conseguiu autorização do governo americano e vai perder o Masters 1000 de Miami por não ter se vacinado contra a covid-19. James Blake, diretor do evento da Flórida, confirmou a não liberação do tenista para entrar nos Estados Unidos sem estar vacinado contra a doença, exigência para todos os estrangeiros que chegam ao país. Desde o começo da pandemia, o tenista se recusa a ser vacinado.

“Nós gostaríamos de ter os melhores jogadores do mundo no torneio. Fizemos tudo que podíamos, falamos com o governador, mas estava fora do nosso alcance. Ele não poderá jogar. Aconteceu o mesmo no Indian Wells. Tommy Haas fez tudo que podia. Tentamos fazer com que Novak Djokovic pudesse obter uma isenção, mas isso não foi possível”, declarou Blake em entrevista ao Tennis Channel desta sexta-feira, dia 17.

No Indian Wells, o dirigente do torneio Tommy Haas também havia tentado a permissão do tenista sérvio em solo americano para disputar a competição, mas não obteve sucesso, mesmo tendo apoio do US Open e da Associação de Tênis dos Estados Unidos.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, e outras autoridades do Estado tentaram apelação com o presidente Joe Biden, mas não obtiveram sucesso. A exigência de vacinação para viajantes estrangeiros em território dos Estados Unidos estará em vigor até 11 de maio.

Novak Djokovic é o maior campeão do Masters 1000 de Miami. Ele venceu seis vezes, em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016. Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, pode assumir a liderança do ranking da ATP, caso ganhe o Indian Wells deste fim de semana. O espanhol ainda joga a semifinal contra o italiano Jannik Sinner, neste sábado, às 18h20.