Djokovic minimiza polêmica e diz que seu pai foi mal interpretado na Austrália

Após garantir sua vaga na final do Aberto da Austrália pela 10ª vez na carreira, Novak Djokovic precisou usar parte da sua entrevista coletiva pós-jogo, nesta sexta-feira, para rebater mais uma polêmica protagonizada por seu pai. Srdjan Djokovic foi fotografado ao lado torcedores que exibiam bandeiras da Rússia em Melbourne.

A imagem viralizou nos últimos dias e sugeriu que Srdjan demonstrava seu apoio à invasão russa na Ucrânia, entrando em conflito direto com as autoridades do tênis mundial. Desde o início da guerra, as entidades que regem a modalidade repudiaram a ação militar russa e até baniram atletas da Rússia e de Belarus, único país que apoiou a invasão, de torneios.

Nesta sexta, Djokovic afirmou que houve um mal entendido sobre a foto. “Ele estava passando na rua, fez uma foto e isso ganhou repercussão. Ele foi usado por aquelas pessoas naquela situação”, argumentou o finalista do Aberto da Austrália. “Não posso ficar irritado ou chateado com ele porque posso dizer que não foi culpa dele. Ele apenas foi celebrar a minha vitória com alguns dos meus fãs.”

Pai de Djokovic foi fotografado nesta semana ao lado de apoiadores de Putin, na Austrália. Foto: Reprodução/Twitter

O sérvio lembrou das experiências da sua família com a guerra nos Bálcãs. “Meu pai, minha família toda e eu passamos por várias guerras durante os anos 90. Somos contra a guerra. Nunca vamos apoiar nenhuma guerra ou atos de violência. Sabemos bem como uma guerra é devastadora para qualquer família em qualquer país.”

O número cinco do mundo disse não saber se o seu pai estará na Rod Laver Arena, no domingo, para acompanhar a final, contra o grego Stefanos Tsitsipas. Nesta sexta, Srdjan Djokovic não esteve nas arquibancadas para evitar que a polêmica recente prejudicasse seu filho em quadra.

“Depois que a imagem viralizou, meu pai se sentiu mal e sabia que aquilo iria me afetar, com toda a imprensa me pressionando e tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas”, afirmou o atleta sérvio. Srdjan Djokovic é conhecido no circuito profissional de tênis pelas polêmicas que costuma protagonizar. Via de regra, ele se tornou famoso pelas declarações infelizes, como críticas e até provocações aos maiores rivais do filho, caso do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.

No ano passado, em meio ao processo que acabou causando a deportação do filho na Austrália, Srdjan promoveu manifestações na Sérvia em apoio ao tenista, que tentou jogar a competição sem apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19. Na ocasião, virou até motivo de piada por pedir ajuda à rainha da Inglaterra, então líder da Commonwealth, grupo de países da qual a Austrália faz parte.