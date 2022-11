Djokovic supera Fritz, vai à decisão, e continua em busca do 6º título do ATP Finals

Publicidade

Novak Djokovic provou mais uma vez ser um dos grandes do tênis. O sérvio segue em busca do sexto título do ATP Finals após derrotar o americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, parciais de 6 (7)/ 6(5) e 6 (8) / 6 (6), e garantiu uma vaga na grande decisão, em 1h53 minutos de partida.

Com a vitória sobre Fritz, Djokovic garantiu, pelo menos, uma sexta colocação no ranking da ATP. Ele iniciou o torneio em oitavo. A meta, no entanto, é chegar ao recorde de Roger Federer, que tem seis títulos do ATP Finals. A última vez que o sérvio foi campeão aconteceu em 2015.

Leia também Brasil tem a segunda seleção mais valiosa da Copa do Mundo, segundo estudo; confira ranking completo

Novak Djokovic comemora a vitória sobre Taylor Fritz na semifinal do ATP Finals, em Turim, na Itália. Foto: AP Photo/Antonio Calanni

story

A final do torneio será neste domingo, às 15h. O adversário de Djokovic sairá do confronto entre o norueguês Casper Ruud e o russo Andrey Rublev, que se enfrentarão ainda neste sábado.

É muito importante para mim estar em uma final depois de sete anos. Diantede um grande sacador como Fritz, todo ponto é importante. É muito motivador para mim poder atuar na frente da família e comemorar com os filhos. Tudo isso serve apenas para me motivar ainda mais

Com quase 1h de duração, o primeiro set fez jus aos nomes que estiveram em quadra. Enquanto Taylor Fritz explorava o saque, tendo confirmado sete aces, Djokovic, que sofreu nas devoluções - um de seus talentos -, mostrava o motivo que o faz ser um dos melhores do mundo do esporte há anos.

Continua após a publicidade

O sérvio foi o pivô de grandes lances e aproveitou o seu primeiro set point para confirmar a vitória no tie-break por 6 (7)/6 (5). Cada atleta conseguiu uma quebra de serviço, em um duelo extremamente equilibrado. No primeiro set, Djokovic conseguiu fazer 44 pontos, contra 36 do americano.

No segundo set, Djokovic voltou desligado, o que facilitou a quebra de serviço de Fritz logo de cara. O americano aproveitou o bom momento para abrir 3 a 1, mas não se pode menosprezar o sérvio. Ele se recuperou dentro da partida, e conseguiu levá-la para mais um tie-break.

Assim como os dois primeiros sets, o tie-break foi disputadíssimo e chegou a estar empatado por 5 a 5, com direito a um rally impressionante no quinto ponto do americano, que conseguiu evitar o primeiro match-point de Djokovic ao levar o duelo para o 6 a 6.

Mas o dia era realmente de Djokovic. O sérvio não deixou Fritz se impor no final e confirmou os dois últimos pontos para confirmar a vaga na final. Após o término, ainda comemorou ao lado dos filhos.