Estrela do tênis desabafa após ser perseguida por stalker: ‘Não conseguia respirar’

Raducanu informou que avistou o perseguidor logo no início da disputa em Dubai. “Eu o vi no primeiro jogo da partida e pensei: ‘Não sei como vou terminar”, contou. De acordo com ela, o homem a abordou mais de uma vez e esteve presente em competições em outros locais.

A britânica descreveu a perturbação que sentiu ao perceber a presença do stalker: “Eu literalmente não conseguia ver a bola através das lágrimas. Eu mal conseguia respirar”. Ele foi retirado do local da disputa pela segurança, e o jogo continuou.