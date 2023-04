Ex-tenista Boris Becker fala sobre tempos na prisão: ‘Foi brutal’

Ex-número 1 do mundo e dono de seis conquistas de Grand Slam, o alemão Boris Becker contou sobre o seu tempo na prisão. Ele ficou detido por oito meses, após ser condenado em quatro acusações. Em dezembro, foi solto e deportado.

Boris foi condenado por fraude econômica no Reino Unido após esconder 2,5 milhões de libras. Ele havia decretado falência em 2017 e pegou uma pena de dois anos e meio de prisão.

“A prisão foi brutal. Uma experiência muito diferente do que você vê em filmes. Quem disser que a vida na prisão não é difícil, está mentindo. Eu estava cercado por assassinos, por traficantes, por estupradores, por traficantes de pessoas, por criminosos perigosos. Você luta todos os dias para sobreviver. Rapidamente você tem que se cercar dos caras durões, como eu diria, porque você precisa de proteção”, disse em entrevista à BBC.

Boris Becker comentou, em entrevista para a BBC, o período em que esteve na prisão Foto: Tom Nicholson / REUTERS

Ele contou que precisou se superar para sair da prisão um homem mais forte do que quando entrou. “Sou mais forte, um homem melhor. Nunca pensei aos 17 anos que estaria preso aos 54. De qualquer forma, isso certamente me fez ser mais humilde, certamente me fez perceber que, independentemente de você ser chamado de Boris Becker ou Paul Smith, se você infringir a lei, será condenado e encarcerado, isso vale para todos. Nunca esperei o bem e certamente não esperava o mal, mas sou um sobrevivente, sou um osso duro de roer, levei as penalidades, levei a prisão, mas também levei a glória e, no mínimo, isso me tornou um homem mais forte e melhor.”

Boris Becker foi campeão olímpico em Barcelona em 1992 e segue sendo o tenista mais jovem a vencer em Wimbledon, aos 17 anos, em 1985.