Federer dá adeus ao tênis sem título da Laver Cup após bela virada do time Mundo

Acostumado a erguer troféus ao longo da brilhante carreira, o suíço Roger Federer não pôde repetir o gesto que o marcou no tênis em sua despedida oficial ao ver o time Mundo buscar incrível virada sobre a equipe Europa neste domingo e conquistar a Laver Cup pela primeira vez na história, em Londres.

A equipe europeia necessitava somente de um triunfo nos jogos marcados para este domingo para que a festa do adeus do suíço fosse completa. Mas o time Mundo não queria saber de ser derrotado mais uma vez na Laver Cup e buscou a virada com triunfos do canadense Felix Auger-Aliassime nas duplas ao lado do americano Jack Sock, e depois em simples, e com o também americano Frances Tiafoe definindo a virada para 13 a 8 no placar final - entraram no domingo perdendo por 8 a 4.

Federer interrompeu a cerimônia de premiação para dizer que volta à Laver Cup no próximo ano, em Vancouver, no Canadá. Mas não como jogador. Ele felicitou o time Mundo, agradeceu aos amigos e ao público e brincou sobre a derrota. “Espero não ter sido o motivo.”

Pela primeira vez na Laver Cup o Time Mundo faturou o torneio. Foto: ANDY RAIN/EFE

“Eu não esperava falar no final da competição, não tenho discurso, então que seja bom”, iniciou, sorridente. “Só posso parabenizar todo o time Mundo pelo que fizeram nestes dias. Uma virada incrível, vocês mereceram. E ao meu time, obrigado por tudo. O tempo gasto com vocês aqui foi fantástico”, disse, completando. “Espero não ter sido a causa da derrota, mas acho que os agradecimentos não são suficientes. Bjorn (Borg, capitão do time), você é o rei e sabe disso.”

Sobre o futuro, Federer garantiu que seguirá acompanhando os amigos do circuito. “Terei um papel e uma posição diferentes, mas estarei aqui para apoiar as duas equipes. Por último, mas não menos importante, obrigado Rod Laver. Sua presença aqui significa muito para mim e para todos. Até o ano que vem em Vancouver.”

Federer terminou seu discurso, foi aplaudido, e acompanhou o time Mundo receber o troféu e comemorar a incrível vitória. Os comandados de John McEnroe começaram o dia com o duelo de duplas. Aliassime e o americano Jack Sock encararam o italiano Matteo Berrettini e o inglês Andy Murray e ganharam de virada por 2/6, 6/3 e 10/8.

Aliassime voltou à quadra no segundo duelo do dia para encarar o embalado Novak Djokovic, que até cantou em quadra. O ex-número 1 do mundo era favorito, abriu 2 a 0 na primeira parcial, mas acabou surpreendido com derrota em sets corridos por 6/3 e 7/6 (7/3).

A decisão ficou para o americano Frances Tiafoe diante do grego Stefanos Tsitsipas. A batalha de três sets foi decidida no super tie-break e também de virada. Após levar 6/1 na primeira parcial, Tiafoe encontrou seu jogo de golpes potentes e buscou o triunfo com 7/6 (13/11) e 10/8 para delírio do time Mundo.