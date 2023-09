Fernando Meligeni comenta a 1ª vitória do sobrinho em Grand Slam: ‘Foi incrível, me vi em quadra’

A edição de 2023 do US Open é especial para a família Meligeni. Nesta terça-feira, 29, o jovem Felipe Meligeni conquistou sua primeira vitória na chave principal de um Grand Slam ao superar o australiano James Duckworth por 3 sets a 0 na primeira rodada do US Open. Comentarista da partida na transmissão da ESPN, Fernando Meligeni não esconde que ver o sobrinho vencendo em Nova York foi algo incrível.

“Ah, não vou esconder. Não deu para segurar a emoção. Chorei mesmo. Foi incrível, passou um filme diferente na cabeça. Me vi em quadra vendo ele jogar. Não chega a dar saudade, mas ele e a Carol (sobrinha) são as ligações mais próximas com a quadra hoje. Ele foi muito bem. Muito. Com postura, cabeça, mental. Aproveitou todas as oportunidades e venceu com autoridade”, explicou Fernando Meligeni em entrevista exclusiva para o Estadão.

Felipe Meligeni está na segunda rodada da chave principal do US Open Foto: Sarah Stier / AFP

A “semana” de Felipe Meligeni em Nova York é perfeita até aqui. Com os jogos válidos pelo qualificatório, o tenista venceu as quatro partidas seguidas e já garantiu pelo menos US$ 123 mil, que é quase R$ 600 mil na cotação atual. Além do aspecto financeiro, o desempenho nas quadras dos Estados Unidos garantiu para o atleta ao menos 70 pontos no ranking da ATP (Associação de tenistas profissionais). Com eles, Felipe dará um salto na classificação geral, deixando a posição de número 168 e entrando para o top 145 do mundo.

“Esse resultado é bom em vários aspectos. No financeiro é a tranquilidade. Quando você não é um dos tops no mundo do tênis, você joga e precisa fazer contas para pagar suas obrigações e viagens. O Felipe sabe que esse é o cenário dele. A segunda rodada já garante uma tranquilidade. No aspecto técnico, do jogo, a segunda rodada mostra para ele que é possível chegar e ganhar. Ele teve outras oportunidades e falhou. Eu sou muito crítico com ele sobre esse aspecto, ele sabe disso e hoje, depois do jogo, ele agradeceu todas as porradas que eu dei nele neste sentido. Outro quesito é saber o tamanho da situação. Não é sempre que se joga uma primeira rodada contra um tenista que está fora do top 100. Ele soube aproveitar isso e fez o que fez. A próxima partida ele vai estar melhor. Não tenho dúvidas que será melhor para ele. Jogará mais solto, sem tamanha responsabilidade”, explicou Meligeni.

A segunda rodada

Em busca da terceira rodada do US Open, Felipe Meligeni terá como adversário o argentino Sebastian Baez, que derrotou o croata Borna Coric, que era o cabeça de chave número 27 do torneio. “O que mais me deixou feliz foi ver que ele não está satisfeito com o que já fez. Isso é muito importante. Sinceramente é Grand Slam. Ele sabe que tem de ir e jogar. Tem de tentar tudo e ir para o jogo em si”, finalizou Meligeni.