‘Geração Fonseca’: quem são os contemporâneos de João que lutam com ele por lugar ao sol

Prodígio, Tien se formou no ensino médio aos 16 anos e entrou na Universidade do Sul da Califórnia, pela qual competiu no circuito universitário entre 2022 e 2023, antes de fazer a transição para o tênis profissional.

Fonseca leva a melhor

Tanto Tien quanto Mensik já cruzaram o caminho de João Fonseca. Derrotado pelo brasileiro na primeira rodada do Aberto de Miami, o americano só venceu um de três duelos com o algoz, quando o eliminou nas quartas de final da edição juniors de Roland Garros, em 2023. Depois disso, Fonseca venceu dois títulos em cima do rival: o US Open Juniors de 2023 e o ATP Next Gen, torneio que reúne as principais promessas do tênis, no final de 2024.

Mensik, por sua vez, enfrentou Fonseca na fase de grupos do Next Gen, em um jogo muito disputado, vencido por 3 sets a 2 pelo tenista carioca, com todos os sets definidos no tie-break.