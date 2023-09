João Fonseca brilha, fatura o US Open juvenil e assume topo do ranking da categoria: ‘Aqui é Brasil’

O Brasil está mais uma vez no topo do tênis mundial, mesmo que seja na categoria juvenil. João Fonseca, de 17 anos, venceu neste sábado o título do US Open ao derrotar o americano Learner Tien por 2 a sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3 . Com o resultado no juvenil, antessala do profissional, o carioca assume a primeira colocação do ranking da sua categoria. João se tornou o terceiro tenista brasileiro a conquistar um título de Grand Slam juvenil. Antes dele, Thiago Wild, no US Open de 2018, e Tiago Fernandes, no Australian Open de 2010, foram campeões na chave de simples.

O jogo foi atrasado por quase cinco horas devido às más condições climáticas de Nova York. Mas isso não impediu o João Fonseca de brilhar. Ele já havia superado as adversidades do tempo ruim da cidade na semifinal, quando superou Federico Cina por 2 sets a 1, em partida que ficou marcada por suas interrupções.

“Tenho de agradecer a minha família, as pessoas que me ajudaram aqui. Muito obrigado para a galera que não deixou de apoiar. Tenho de dar os parabéns para Tien, que é um grande jogador. Aqui é Brasil, p****”, disse João ainda na quadra após a conquista.

João Fonseca conquista o US Open Juvenil de 2023 na chave de simples masculina Foto: AP Photo/Charles Krupa

A partida não foi fácil para o tenista brasileiro. Contando com o apoio da torcida e jogando “em casa”, Learner Tien foi melhor no primeiro set e não teve dificuldade para fechar em 6/4. A partir do segundo, João superou uma adversidade no começou e conseguiu crescer no fim. Apesar de uma “troca de quebras” no meio da parcial, o brasileiro foi efetivo no momento certo e venceu por 6/4, forçando o desempate.

No terceiro set, Tien foi dominante no início. Conseguindo controlar o ímpeto do brasileiro e se aproveitando dos erros de João na rede, o tenista dos Estados Unidos abriu 2 a 0. Na sequência, com as costas na parede, Fonseca ressurgiu. Vencendo cinco games seguidos, o brasileiro virou e ganhou por 6/3.

Quem é João Fonseca

Carioca, nascido em 2006, João Fonseca é flamenguista roxo. Ele mesmo assumiu isso. Quando tem um tempo entre treinos e competições, vai ao Maracanã para torcer pela equipe rubro-negra de Sampaoli. Em casa, leva uma vida tranquila. Gosta de jogar baralho e comer açaí, quando a dieta permite.

Neste ano, disputou a principal chave do Rio Open, tendo sido derrotado pelo eslovaco Alex Molcan, número 54 do ranking, por 6/3 e 6/0. Sua vestimenta branca e rosa leva a marca da ON, fornecedora de materiais esportivos que tem ninguém menos do que Roger Federer como sócio.

O pódio de uma grande competição não é novidade para o brasileiro. João, ao lado do belga Alexander Blockx, foi vice-campeão de duplas do Australian Open juvenil. Na final, perdeu para o próprio americano Learner Tien e Cooper Williams por duplo 6/4. Com a conquista, ele assume o topo do ranking na sua categoria.