João Fonseca celebra resultado e já foca em Jack Draper: ‘Preparado para o que vier’

Depois de dura batalha de duas horas com o inglês Jacob Fearnley, o jovem João Fonseca não escondeu a satisfação por ter estreado no Masters 1000 de Indian Wells na carreira com um difícil triunfo. Após fazer 2 sets a 1 nesta quinta-feira, com grande virada no set decisivo, de 1 a 3 para 6 a 3, o brasileiro garantiu que está preparado para o não menos complicado embate com outro britânico, Jack Draper, 14º do mundo e cabeça de chave 13 nos Estados Unidos. A partida ainda não tem data e horário confirmados.

“Contra o Jack (Draper) vai ser também bem difícil, é sempre complicado jogar com esses jogadores, nesses torneios vão vir esses jogadores difíceis (principais colocados do ranking), mas estou preparado, preparado para o que vier. Vou descansar agora e me preparar bem para ir com tudo”, afirmou o brasileiro, que pela segunda vez no ano passou por Fearnley.

João Fonseca comemora primeira vitória no Masters 1000 de Indian Wells. Foto: Clive Brunskill/AFP

PUBLICIDADE Nesta quinta, o principal nome do tênis verde e amarelo da atualidade não se intimidou com a pressão de atuar na quadra principal e fez um primeiro set gigante, de 6 a 2. Mas, depois, caiu de rendimento e teve de jogar o seu melhor para virar no terceiro set após levar 6 a 1 no empate do britânico. “Jogo difícil hoje, em condição de muito vento... Sabia que seria difícil pelo adversário, já tinha jogado com ele, sabia que joga muito bem em quadra rápida e tinha de dar o meu melhor”, enfatizou o brasileiro após o jogo.

João Fonseca repetiu a palavra difícil várias vezes ao avaliar sua estreia. E voltou a admitir que o nervosismo pesou em determinado momento da partida. Na queda no Rio Open, ele também assumiu que sentiu o peso do favoritismo.

“Pelo ranking, eu era favorito (80º diante do 81º) então bateu um pouco de nervosismo por ser primeira rodada de um torneio importante e novo para mim. Mas conseguiu manejar bem a vitória”, disse. “Depois de um primeiro set muito bom, ele acabou jogando muito bem no segundo e teve quebra logo no começo do terceiro, mas consegui manter a cabeça firme, mudar um pouco meu jogo, ser um pouco mais agressivo e comandar um pouco mais os pontos e estou muito feliz com isso.”