João Fonseca lamenta ‘afobação’ e diz que derrota em Indian Wells foi aprendizado

A derrota para Jack Draper (14º do ranking da ATP) neste sábado, 8, em Indian Wells, no ATP Masters 1000 de tênis, serviu como aprendizado para o brasileiro João Fonseca. Após perder o jogo por 2 sets a 0 e levar um “pneu” (6/0) na segunda parcial, o carioca de 18 anos disse ter tirado lições do revés, especialmente no que se diz ao mental.

Segundo o carioca, 80º no ranking, diversos erros foram cometidos durante a disputa. O maior deles, foi a “afobação” em tentar resolver logo o confronto em busca de uma reação. Notou-se isto pela disparidade nos dois sets, em que, no primeiro, João jogou de igual para igual com o semifinalista de US Open, mas decaiu no segundo.

João Fonseca não conseguiu superar o britânico Jack Draper e foi eliminado no ATP Masters 1000 em Indian Wells. Foto: Clive Brunskill/Getty Images via AFP

PUBLICIDADE “Acho que poderia ter tido um pouquinho mais de paciência após a quebra de serviço”, pontuou João Fonseca após o jogo. “Ele (Draper) começou a se soltar na partida e eu fui me afobando. Depois de um primeiro set onde os dois estavam tensos, ele foi mais sólido e agressivo nas oportunidades que teve”, afirmou, elogiando a evolução do rival ao longo da partida. No segundo set, quando a superioridade de Draper foi se confirmando, Fonseca disse que faltou tranquilidade. “Deveria ter sido mais oportunista nas chances que tive na quadra. Não conseguia ver tantas aberturas (para mudar o jogo). É seguir trabalhando. Foi uma ótima experiência jogar aqui em Indian Wells”, afirmou.

Jogo terminou em dois sets a zero para o britânico, com parciais de 6/4 e 6/0. Foto: Clive Brunskill/Getty Images via AFP

Este foi o segundo Masters 1000 que Fonseca disputou e o jovem tenista repete a campanha feita no saibro de Madri, no ano passado. Ele vai receber 30 pontos na ATP por ter avançado uma rodada e pode subir até duas posições no ranking de melhores tenistas do mundo.

Após participar de suas duas primeiras competições de Masters como convidado, o carioca tem agora vaga direta na chave principal do Masters de Miami. O torneio tem início previsto para o dia 19 deste mês.